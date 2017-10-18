Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что Россия не должна зеркально отвечать на ограничительные меры, которые США могут принять в отношении российских СМИ.

«Стыдно уходить в такую риторику — запрещение СМИ. Мне кажется, нужно рассмотреть другие рычаги и меры воздействия и не идти таким „зеркальным“ путем <…> Не обязательно нужно уподобляться таким стандартам поведения низкого уровня», — заявил Никифоров.

По словам министра, если США примут ограничительные меры против российских СМИ, Россия подготовит «тот или иной ответ», но он «точно будет не симметричным».

В беседе с журналистами Никифоров также предложил не переоценивать роль американских СМИ в России, поскольку их аудитория «есть, но ничтожно мала».