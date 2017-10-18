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«Стыдно уходить в такую риторику — запрещение СМИ». Министр связи России вступился за американских журналистов

Интерфакс
13:15, 18 октября 2017
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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что Россия не должна зеркально отвечать на ограничительные меры, которые США могут принять в отношении российских СМИ.

«Стыдно уходить в такую риторику — запрещение СМИ. Мне кажется, нужно рассмотреть другие рычаги и меры воздействия и не идти таким „зеркальным“ путем <…> Не обязательно нужно уподобляться таким стандартам поведения низкого уровня», — заявил Никифоров.

По словам министра, если США примут ограничительные меры против российских СМИ, Россия подготовит «тот или иной ответ», но он «точно будет не симметричным».

В беседе с журналистами Никифоров также предложил не переоценивать роль американских СМИ в России, поскольку их аудитория «есть, но ничтожно мала».

Министерство юстиции РФ в начале октября предупредило «Радио Свобода» и другие его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии») о возможном ограничении работы журналистов в России. Минюст сослался на закон о СМИ, который допускает санкции против иностранных журналистов в случае ограничения работы сотрудников российских СМИ.
По данным РБК, комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета также предложила ввести санкции против телеканала CNN. В Совете Федерации опровергли сообщения о существовании «черных списков».
Главный редактор телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян утверждала, что США потребовали от канала зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещала принять ответные меры.

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