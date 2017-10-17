В Совете Федерации составили список СМИ, деятельность которых могут ограничить в РФ. Туда попали «Радио Свобода» и CNN

РБК
17:00, 17 октября 2017
Надежный источник

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета составила список СМИ, деятельность которых в РФ, по мнению сенаторов, может быть ограничена. В список попали «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Всего, по данным издания, в список попали «не более пяти» СМИ. О каких еще медиа идет речь, не уточняется.

По словам члена комиссии Олега Морозова, в список попали издания, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику».

По словам Морозова, меры против членов списка будут приниматься в ответ на действия правительства США против телеканала RT. Какой именно правовой механизм для этого предполагается использовать, сенатор не уточнил. По его словам, консультанты комиссии из правительства, Генпрокуратуры и Роскомнадзора выяснят, нужны ли для этого новые законы.

Как утверждают в сенате, список «нежелательных» СМИ сенаторы составляют, основываясь на рекомендациях Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры.

РБК
Ранее Минюст предупредил несколько СМИ из группы «Радио Свобода» о том, что их деятельность подпадает под закон об «иностранных агентах» и что закон «О СМИ» позволяет ограничивать деятельность корреспондентов из государств, где ограничена деятельность российских журналистов. Источник «Интерфакса» говорил, что Генпрокуратура рассматривает возможность признания «нежелательной» в России деятельность ряда американских СМИ.
Власти РФ пригрозили ограничить деятельность американских СМИ в РФ после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что американские власти потребовали от канала в срок до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

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