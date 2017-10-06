«Интерфакс»: Генпрокуратура может признать «нежелательными» в России несколько американских СМИ

Генпрокуратура РФ рассматривает возможность признать «нежелательной» в России деятельность ряда американских СМИ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

О каких именно СМИ идет речь, не уточняется.

Ведомство вместе с другими «компетентными органами» стало изучать эту возможность после заседания 5 октября рабочей группы при комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, сообщает агентство. Там обсуждались давление властей США на работающие в Америке российские СМИ, а также деятельность американских СМИ в РФ.

В частности, говоря о требовании Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», представитель Роскомнадзора заявил, что в России «достаточно правовых механизмов» для ответных мер в случае ухудшения ситуации. В то же время он отметил, что нарушений в работе американских СМИ .