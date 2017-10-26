Twitter запретил рекламу от Russia Today и Sputnik

Сервис микроблогов Twitter запретил аккаунтам Russia Today (RT) и Sputnik размещать любые рекламные посты. Соответствующее объявление было опубликовано вечером 26 октября.

В Twitter пояснили, что решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества о том, что оба российских агентства пытались влиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Помимо этого Twitter отправит на благотворительные цели 1,9 миллиона долларов доходов, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года. Средства будут направлены на независимые исследования об использовании твиттера во время выборов.