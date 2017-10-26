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Twitter запретил рекламу от Russia Today и Sputnik

Twitter
14:29, 26 октября 2017
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Сервис микроблогов Twitter запретил аккаунтам Russia Today (RT) и Sputnik размещать любые рекламные посты. Соответствующее объявление было опубликовано вечером 26 октября.

В Twitter пояснили, что решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества о том, что оба российских агентства пытались влиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Помимо этого Twitter отправит на благотворительные цели 1,9 миллиона долларов доходов, полученных от продажи рекламы RT и Sputnik с 2011 года. Средства будут направлены на независимые исследования об использовании твиттера во время выборов.

Это решение было непростым, но мы сделали такой шаг, чтобы и дальше поддерживать честность в предоставлении услуг пользователям твиттера. (англ. яз.)

Twitter
Доклад о вмешательстве России в американские выборы был опубликован в январе 2017 года. По версии разведки США, российские власти организовали хакерские атаки против демократов, а государственные информагентства России негативно освещали кампанию кандидата-демократа Хиллари Клинтон.
Расследование российского вмешательства в выборы проводит Конгресс США. Facebook уже предоставил комиссии данные о том, как множество фейковых аккаунтов из России размещали платные посты и вели оппозиционные сообщества во время президентской кампании.

Вмешательство России в американские выборы

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