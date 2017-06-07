Вижу новости, что россиян, получающих деньги от других государств, могут приравнять к иностранным агентам. Это правда? (Спойлер: нет)
Государственное агентство ТАСС 7 июня выпустило сообщение с заголовком, в котором говорилось, что россиян, получающих деньги из-за рубежа, могут приравнять к «иностранным агентам». С похожим заголовком вышла заметка РИА «Новости» и нескольких других СМИ. «Медуза» рассказывает, что произошло на самом деле.
Цитаты
ТАСС: «Россиян, получающих деньги от иностранных государств, могут приравнять к иноагентам»
РИА: «СФ советует приравнять к иноагентам граждан, получающих деньги из-за рубежа»
Фактчек
Громкие заголовки слабо отражают содержание самих заметок. Из сообщений не следует, что россиян, получающих деньги из-за рубежа, приравняют к «иностранным агентам». Там приводится цитата из проекта рекомендации Совета Федерации разным ведомствам — палата предлагает внести поправки в законодательство. Вот эта цитата:
«...В части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами РФ, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».
Перевод на русский язык. В России действует закон об «иностранных агентах». По этому закону российские некоммерческие организации, которые занимаются, по мнению властей, политической деятельностью и при этом получают деньги из-за рубежа, должны регистрироваться как «иностранные агенты». В законе приводится список возможных иностранных источников финансирования: это государства, государственные органы, международные и иностранные организации, иностранные граждане и так далее. В этом списке есть и российские организации, которые теоретически могут выступать посредниками между НКО и иностранными источниками финансирования. Совет Федерации рекомендует поправить закон и причислить к этому списку (не иностранных агентов, а к списку источников финансирования!) и граждан России, которые получают деньги из-за рубежа. Видимо, власти считают, что какое-то НКО может использовать этих граждан для обхода закона об «иностранных агентах». В Совете Федерации никто не предлагал считать россиян, получающих деньги из-за рубежа, «иностранными агентами».