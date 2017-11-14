Госдума отказалась распространять закон об иностранных агентах на российские СМИ

Обновление. После заседания комитета 14 ноября Левин заявил, что на российские СМИ закон распространяться не будет.

Российские средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами по новому закону, если они получают деньги из-за рубежа. Так трактует нормы предлагаемых поправок глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

На прямой вопрос о том, будут ли действовать предлагаемые поправки на российские СМИ он ответил: «Можно так сказать».

При этом ранее вице-спикер Думы Петр Толстой заявлял, что обязательным критерием признания иностранным агентом является регистрация за рубежом. Затем он уточнил свою позицию в комментарии «Интерфаксу»: «Иностранные и российские СМИ [могут быть признаны иностранными агентами] в том случае, если они финансируются напрямую».