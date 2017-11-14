В Совете Федерации предложили запретить иностранным агентам работать без российских посредников
Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России рассматривает возможность запретить организациям, признанным иностранными агентами, работать в России без российских посредников. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.
Железняк отметил, что это предложение коллег из верхней палаты парламента кажется ему разумным. По его словам, в Совете Федерации предлагают запретить организациям с иностранным финансированием осуществлять проекты в России в общественно-политической сфере только с одобрения российских организаций либо при их участии.
Никаких других деталей о предлагаемой поправке Железняк не раскрыл. О каких именно посредниках идет речь, он говорить не стал.
14 ноября 2017 года в Госдуме был анонсирован законопроект, который позволит признавать иностранными агентами зарубежные СМИ. Ожидается, что уже 15 ноября он будет принят в трех чтениях.
Законопроект стал ответом на требование министерства юстиции США внести телеканал RT в американский реестр иностранных агентов. RT требованию подчинился, но в анкете отметил, что не знает конечный источник своего финансирования.
В России с 2012 года действует закон об иностранных агентах, обязывающий НКО с иностранным финансированием, занимающиеся политической деятельностью, подавать заявления на внесение в реестр. Иностранные агенты обязаны помечать свою продукцию соответствующим образом и раз в три месяца сдавать отчеты о своей финансовой деятельности.
В связи с принятием закона об иностранных агентах в России прекратили свою деятельность многие некоммерческие организации, в том числе фонд «Династия» Бориса Зимина, который занимался образовательными проектами.