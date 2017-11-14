В Совете Федерации предложили запретить иностранным агентам работать без российских посредников

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России рассматривает возможность запретить организациям, признанным иностранными агентами, работать в России без российских посредников. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

Железняк отметил, что это предложение коллег из верхней палаты парламента кажется ему разумным. По его словам, в Совете Федерации предлагают запретить организациям с иностранным финансированием осуществлять проекты в России в общественно-политической сфере только с одобрения российских организаций либо при их участии.

Никаких других деталей о предлагаемой поправке Железняк не раскрыл. О каких именно посредниках идет речь, он говорить не стал.