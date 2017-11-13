Минюст США опубликовал документы, которые российский государственный канала RT (Russia Today) прислал при регистрации в качестве иностранного агента. Их можно найти на сайте Минюста по регистрационному номеру 6485.

Из документов следует, что американское подразделение RT (по документам — T & R Productions LLC) подчиняется российской некоммерческой организации АНО «ТВ-новости» — ее финансирование в 2017 году из российского бюджета составляет почти 19 миллиардов рублей.

Далее в анкете следует ряд вопросов с вариантами ответа «да» и «нет». Надо обозначить, занимается ли иностранное правительство, политическая партия или другой субъект регулированием, владением, управлением, контролем, финансированием или спонсированием АНО «ТВ-новости». Из всех вопросов RT только на вопрос о финансировании ответил «да», другие графы канал проигнорировал.

Свой ответ телеканал объясняет так: «Заявителю [каналу RT] известно, что Российская Федерация в значительной мере финансирует АНО „ТВ-новости“. Заявитель не знает, кто регулирует, владеет, управляет, контролирует или спонсирует АНО „ТВ-новости“».

Для случаев, когда заявитель не указывает в качестве источника дохода иностранный бюджет, в анкете предусмотрен дополнительный пункт. Там спрашивается, кто тогда владеет иностранной компанией, которую вы указали как собственника. Вот ответ RT: «Заявитель недостаточно посвящен в эти факты, чтобы ответить на вопрос».

Как отмечает журналист Алексей Ковалев, RT убрало из поданных в Минюст США копий договоров суммы компенсации. Но в сопроводительных документах сказано, что за последние два месяца RT получал из России деньги только один раз: 31 октября был перевод на 350 тысяч долларов для оплаты услуг по телепроизводству.

Годовой бюджет американского RT (указан как зарплата единственного сотрудника T & R Productions LLC Михаила Солодовникова) обозначен суммой 670 тысяч долларов.

На вопрос о политической составляющей своей работы телеканал отвечает, что его задача — «информировать, а не влиять». «Производимые программы покрывают широкий спектр новостей и тем для ток-шоу, а также дают сбалансированные комментарии. Они не нацелены на достижение целей иностранного правительства или политической партии», — сказано в заявке.