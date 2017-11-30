Конгресс США отозвал аккредитацию RT после получения статуса иностранного агента

Галерея корреспондентов радио и телевидения Конгресса США лишила аккредитации российский государственный канал RT. Об этом говорится в письме на имя Михаила Солодовникова, который руководит американским вещанием канала.

Решение, как сказано в документе, связано с тем, что RT был зарегистрирован в США как иностранный агент.

На сайте галереи корреспондентов указано, что аккредитация не может быть выдана тем, кто работает на иностранное правительство или занимается лоббизмом — американский закон об иностранных агентах посвящен обеим сферам.

Аккредитация в американском Конгрессе открывает доступ в ложу для прессы на заседаниях обеих палат парламента и служит дополнительным требованием для получения аккредитации в Белом доме.