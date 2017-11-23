Facebook позволит пользователям проверить, читали ли они посты «фабрики троллей»

Пользователи фейсбука смогут проверить, читали ли они посты, созданные российским «Агентством интернет-исследований», которую называют «фабрикой троллей». Об этом компания Facebook объявила 22 ноября.

Инструмент появится в разделе «Справочный центр» (Help center) к концу года. Пользователи смогут узнать, на какие из связанных с «фабрикой троллей» страниц в фейсбуке и аккаунтов в инстаграме они подписывались (или каким ставили лайки) в период с января 2015 года по август 2017-го.

Facebook will let you see what Russian-linked content you followed https://t.co/PLoNErgYja pic.twitter.com/g8mBnZyNTc — CNET News (@CNETNews) November 22, 2017

«Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью фейсбука перед и после выборов в США 2016 года», — заявили в компании.