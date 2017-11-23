Facebook позволит пользователям проверить, читали ли они посты «фабрики троллей»

Facebook Newsroom
21:37, 22 ноября 2017
Надежный источник

Пользователи фейсбука смогут проверить, читали ли они посты, созданные российским «Агентством интернет-исследований», которую называют «фабрикой троллей». Об этом компания Facebook объявила 22 ноября.

Инструмент появится в разделе «Справочный центр» (Help center) к концу года. Пользователи смогут узнать, на какие из связанных с «фабрикой троллей» страниц в фейсбуке и аккаунтов в инстаграме они подписывались (или каким ставили лайки) в период с января 2015 года по август 2017-го.

«Важно, чтобы люди понимали, как из-за рубежа пытались сеять раздор и недоверие с помощью фейсбука перед и после выборов в США 2016 года», — заявили в компании.

По подсчетам Facebook, созданные сотрудниками российского «Агентства интернет-исследований» посты об американской политике увидели 126 миллионов человек. Эти записи, как считают в компании, имитировали рассуждения американцев о политике и социальных проблемах и провоцировали рознь.
Сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, за деньги пишут в интернете посты и комментарии о политике. О «фабрике троллей» писали прежде всего в связи с ее деятельностью в рунете, но в 2017 году ее обвинили в участии в кампании по вмешательству в американские выборы.

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