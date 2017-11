Я не за Трампа, я за здравый смысл Ведущая популярного американского твиттера, возможно, оказалась проектом «фабрики троллей»: The Daily Beast

Твиттер-аккаунт @Jenn_Abrams знаком многим американцам — по шуткам о Ким Кардашьян и скандальным заметкам об американской гражданской войне и необходимости вернуться к сегрегации. На пике популярности, перед президентскими выборами в США, у Дженны Абрамс было несколько десятков тысяч подписчиков, а ее твиты цитировали крупнейшие издания. Сейчас аккаунт @Jenn_Abrams и все связанные с ним аккаунты удалены — как сообщил сайт The Daily Beast, Абрамс оказалась фейком, созданным российской «фабрикой троллей».

The Daily Beast — заметное американское онлайн-издание, публикующее новости, колонки и комментарии на общественно-политические и поп-культурные темы. Сайт был запущен в 2008 году и называет себя «непартийным». На протяжении работы The Daily Beast неоднократно упрекали в нечистоплотности, в статьях сайта находили плагиат, а журналистов обвиняли в нарушении этики и публикации «желтых и мусорных» заметок.

Дженна Абрамс вела свой твиттер с 2014 года. Это был твиттер «простой американки» — не слишком умной, довольно забавной и часто рассерженной девушки, которая высмеивала Ким Кардашьян и не стеснялась спрашивать о вещах, которых не понимала. В том, что Абрамс — реальный человек, никто не сомневался: ее реакции всегда были естественными, к тому же помимо твиттера у девушки была почта на Gmail, блог на Medium и даже страница на краудфандинговом сервисе GoFundMe.

Некоторые твиты Абрамс собирали по несколько тысяч ретвитов и лайков, в перепалку с ней вступали известные твиттер-пользователи, в том числе бывший посл США в России Майкл Макфол. Высказывания Абрамс цитировали крупнейшие американские и британские издания — CNN, BuzzFeed, The New York Times, USA Today, The Telegraph и другие.

Сейчас ни один из аккаунтов Дженны Абрамс не работает. Как пишет The Daily Beast, в ходе расследования Конгресса США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года было установлено, что @Jenn_Abrams — проект российской «фабрики троллей».

Документов, подтверждающих связь аккаунта @Jenn_Abrams с российскими властями, в заметке The Daily Beast нет — в тексте лишь утверждается, что он был создан в Агентстве интернет-исследований.

Издание отмечает, что по мере того, как приближались выборы, твиты Дженны Абрамс становились все более политизированными — вместо шуток про Ким Кардашьян ее подписчики стали видеть записи о том, что американскому обществу необходимо вернуться к сегрегации и что Гражданская война в США не имела отношения к рабству, шутки про движение и хэштеги против Хиллари Клинтон. К биографии Дженны в твиттере добавилась фраза: «Да расслабьтесь вы, я не за Трампа, я за здравый смысл».