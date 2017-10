Посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей фейсбука

Записи об американской политике в фейсбуке, написанные сотрудниками российской «фабрики троллей», увидели 126 миллионов пользователей. Об этом говорится в документах, которые компания Facebook подготовила для слушаний в Конгрессе США в связи с российским вмешательством в американские выборы.

Согласно этим документам, с января 2015 года по август 2017 года компания «Агентство интернет-исследований» опубликовала в фейсбуке около 80 тысяч постов, которые были показаны 29 миллионам человек. С учетом последующих лайков и репостов эти записи появились в лентах в общей сложности у 126 миллионов пользователей.

Эти записи, как пишет The Washington Post, имитировали рассуждения американцев о политике и социальных проблемах и, согласно The New York Times, были призваны провоцировать рознь.

Отчеты о пропагандистских материалах, размещенных из России, также подготовили Google и Twitter. Согласно этим данным, на YouTube было загружено 1108 видео общей длительностью 43 часа, которые посмотрели в общей сложности 309 тысяч раз. В твиттере были найдены 2752 аккаунта, связанных с «Агентством интернет-исследований» и 36 тысяч ботов. Во время компании они писали 1,4 миллиона раз.