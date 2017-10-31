Посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей фейсбука

The New York Times
14:26, 31 октября 2017
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Записи об американской политике в фейсбуке, написанные сотрудниками российской «фабрики троллей», увидели 126 миллионов пользователей. Об этом говорится в документах, которые компания Facebook подготовила для слушаний в Конгрессе США в связи с российским вмешательством в американские выборы.

Согласно этим документам, с января 2015 года по август 2017 года компания «Агентство интернет-исследований» опубликовала в фейсбуке около 80 тысяч постов, которые были показаны 29 миллионам человек. С учетом последующих лайков и репостов эти записи появились в лентах в общей сложности у 126 миллионов пользователей.

Эти записи, как пишет The Washington Post, имитировали рассуждения американцев о политике и социальных проблемах и, согласно The New York Times, были призваны провоцировать рознь.

Отчеты о пропагандистских материалах, размещенных из России, также подготовили Google и Twitter. Согласно этим данным, на YouTube было загружено 1108 видео общей длительностью 43 часа, которые посмотрели в общей сложности 309 тысяч раз. В твиттере были найдены 2752 аккаунта, связанных с «Агентством интернет-исследований» и 36 тысяч ботов. Во время компании они писали 1,4 миллиона раз.

В США идут несколько расследований в связи с кампанией по вмешательству в выборы американского президента, предположительно организованной в России. В начале ноября представители Facebook, Google и Twitter выступят в Конгрессе США на слушаниях, посвященных использованию в этой кампании социальных сетей.
Компания «Агентство интернет-исследований», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известна как «фабрика троллей» — ее сотрудники за деньги оставляют в интернете записи о политике нужной направленности. Ранее о «фабрике троллей» писали прежде всего в связи с ее деятельностью в рунете, но в 2017 году компанию обвинили в участии в кампании по вмешательству в американские выборы.
Ранее Facebook сообщал, что около 10 миллионов человек увидели рекламные объявления на политические темы, размещенные из России в период выборов.

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