«Ставьте лайк, чтобы помочь Иисусу»: какую рекламу размещала «фабрика троллей» в фейсбуке перед выборами президента США

В начале октября компания Facebook передала американскому правительству данные о трех тысячах рекламных объявлений, которые российская «фабрика троллей» размещала в социальной сети перед выборами президента США.

Платные посты размещались в патриотических, христианских, либеральных и ЛГБТ группах. Большинство из них были направлены против кампании Хиллари Клинтон, в некоторых записях упоминался кандидат от Демократической партии Берни Сандерс; многие посты были антимусульманскими и антииммигрантскими. С помощью рекламы «фабрика троллей» сумела организовать акции мусульман и противников ислама в одном месте в одно и то же время.

Судя по документам, которые представила Facebook, реклама оплачивалась через сервис Qiwi; ее цена варьировалась от 100 рублей до 17 тысяч рублей. По последним данным, подобные объявления увидели 126 миллионов пользователей фейсбука.

Вот как выглядели некоторые посты, размещенные «фабрикой троллей»:

Пост: «Сегодня у американцев есть возможность выбрать президента с благочестивыми моральными принципами. Хиллари — Сатана, ее ложь и преступления доказывают, какое она зло. И даже если Дональд Трамп не совсем святой, в конце концов он честный человек и он глубоко переживает за эту страну. Я отдаю свой голос ему!» Надпись на картинке: «Сатана: „Если я выиграю, Клинтон тоже выиграет“ Иисус: „Не выиграет, если я вмешаюсь“. Ставьте лайк, чтобы помочь Иисусу выиграть». The United States House of Representatives

Пост: «В Южном Техасе пограничники задержали нелегального иммигранта из Гондураса, который ранее был осужден за изнасилование и депортирован. Спасибо политике Обамы и Клинтон, нелегалы приезжают сюда, потому что ждут обещанной амнистии. Американское правительство выбрало неверный курс, но все эти политики слишком далеки от границы, чтобы увидеть кто именно нелегально пробирается через нее. Насильники, торговцы наркотиками и людьми, и другие. Процент невинных бедных семей, стремящихся к лучшей жизни, очень мал, чтобы стать доводом в пользу амнистии и техасского горячего приветствия» Надпись на картинке: «Не связывайтесь с техасскими пограничным патрулем. Всегда с Богом». The United States House of Representatives

«Ты можешь раскрасить своего собственного героя Берни! В этой новой раскраске „Качок Берни: раскраска для Бернианцев“ полно очень классных дудлов с Берни Сандерсом в позе культуристов. По словам автора раскраски, она хотела, чтобы люди перестали так серьезно к этому относиться. Раскрашивание — эта то, что подходит всем…» The United States House of Representatives

«Именно так наши дети должны быть взращены. Это не пропаганда насилия. Это пропаганда уверенности и возможности…» The United States House of Representatives