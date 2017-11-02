«Ставьте лайк, чтобы помочь Иисусу»: какую рекламу размещала «фабрика троллей» в фейсбуке перед выборами президента США
Meduza
11:04, 2 ноября 2017
В начале октября компания Facebook передала американскому правительству данные о трех тысячах рекламных объявлений, которые российская «фабрика троллей» размещала в социальной сети перед выборами президента США.
Платные посты размещались в патриотических, христианских, либеральных и ЛГБТ группах. Большинство из них были направлены против кампании Хиллари Клинтон, в некоторых записях упоминался кандидат от Демократической партии Берни Сандерс; многие посты были антимусульманскими и антииммигрантскими. С помощью рекламы «фабрика троллей» сумела организовать акции мусульман и противников ислама в одном месте в одно и то же время.
Судя по документам, которые представила Facebook, реклама оплачивалась через сервис Qiwi; ее цена варьировалась от 100 рублей до 17 тысяч рублей. По последним данным, подобные объявления увидели 126 миллионов пользователей фейсбука.
Вот как выглядели некоторые посты, размещенные «фабрикой троллей»: