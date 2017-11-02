«Фабрика троллей» организовала в Хьюстоне акции мусульман и противников ислама в одно время и в одном месте

Motherboard
21:43, 1 ноября 2017
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Группы в фейсбуке, которыми управляли из российского «Агентства интернет-исследований» («фабрики троллей»), в 2016 году организовали у исламского центра в Хьюстоне одновременные акции мусульман и противников «исламизации Техаса». Об этом американский сенатор Ричард Бёрр сообщил на слушаниях об использовании соцсетей в кампании по вмешательству в американские выборы, предположительно организованной Россией.

Акции прошли днем 21 мая 2016 года. Первая называлась «Остановите исламизацию Техаса» и была организована группой Heart of Texas (250 тысячи подписчиков). Вторую — «Спасите знание ислама» — устроила группа United Muslims of America (300 тысяч подписчиков). Активисты стояли через дорогу друг от друга.

«Ни одна из сторон не могла знать, что российские тролли подталкивали их к столкновениям на улицах и сеяли рознь между настоящими американцами», — заявил Бёрр.

Protest outside Islamic Da'Wah Center

Tension surrounds Saturday's protest outside Islamic Da'Wah Center in Houston.

Опубликовано CW39 21 мая 2016 г.
Сотрудники «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, за деньги пишут в интернете посты и комментарии о политике. О «фабрике троллей» писали прежде всего в связи с ее деятельностью в рунете, но в 2017 году ее обвинили в участии в кампании по вмешательству в американские выборы.
По подсчетам Facebook, созданные сотрудниками компании посты об американской политике увидели 126 миллионов человек. Эти записи, как считают в компании, имитировали рассуждения американцев о политике и социальных проблемах и провоцировали рознь.
В США идет несколько расследований в связи с кампанией по вмешательству в выборы американского президента, которую, как считают спецслужбы США, организовала Россия. В начале ноября представители Facebook, Google и Twitter выступают в Конгрессе на слушаниях, посвященных использованию социальных сетей в этой кампании.

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