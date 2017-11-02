«Фабрика троллей» организовала в Хьюстоне акции мусульман и противников ислама в одно время и в одном месте

Группы в фейсбуке, которыми управляли из российского «Агентства интернет-исследований» («фабрики троллей»), в 2016 году организовали у исламского центра в Хьюстоне одновременные акции мусульман и противников «исламизации Техаса». Об этом американский сенатор Ричард Бёрр сообщил на слушаниях об использовании соцсетей в кампании по вмешательству в американские выборы, предположительно организованной Россией.

Акции прошли днем 21 мая 2016 года. Первая называлась «Остановите исламизацию Техаса» и была организована группой Heart of Texas (250 тысячи подписчиков). Вторую — «Спасите знание ислама» — устроила группа United Muslims of America (300 тысяч подписчиков). Активисты стояли через дорогу друг от друга.

«Ни одна из сторон не могла знать, что российские тролли подталкивали их к столкновениям на улицах и сеяли рознь между настоящими американцами», — заявил Бёрр.