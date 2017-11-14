Freedom House обнаружила государственные «фабрики троллей» в 30 странах, включая Россию, Украину и Белоруссию

В 30 странах действуют «фабрики троллей», оставляющие комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур, утверждается в отчете американской исследовательской организации Freedom House.

«Фабрики троллей» обнаружены в России, Мексике, на Филиппинах, на Украине, в Белоруссии, Малайзии, Марокко, Мьянме, Казахстане, Азербайджане, Китае, Бахрейне, Иране и ряде других государств. В отчете отмечается, что некоторые страны, такие как Россия, используют платных комментаторов для вмешательства в выборы в иностранных государствах, но в основном «фабрики троллей» применяются для внутренних задач.

Годом ранее Freedom House насчитала только 26 государств с «фабриками троллей». В частности, за год к этому списку присоединилась Украина.

Всего в исследование входят 65 государств с наиболее развитым интернет-сообществом. Только 16 из них свободны от цензуры и других государственных ограничений в интернете. Россия входит в список стран с несвободным интренетом. Страной с наибольшими ограничениями в интернете в третий год признан Китай, наиболее свободный интернет — в Эстонии.