В Китае студентов отправили на сборку iPhone X. Они работали по 11 часов в день

The Financial Times
22:14, 21 ноября 2017
Требует подтверждения

В китайском городе Чжэнчжоу студенты технических училищ по 11 часов в день работали на заводе компании Foxconn на сборке последней модели айфона iPhone X. Об этом сообщает газета The Financial Times.

В Китае сверхурочная работа студентов-практикантов запрещена, пишет издание.

Шесть человек в возрасте от 17 до 19 лет рассказали, что их в составе группы из трех тысяч студентов городского железнодорожного училища отправили на завод Foxconn на обязательную трехмесячную практику.

«Училище заставило нас там работать. <…> Эта работа никак не связана с нашей учебой», — сказала газете одна из учащихся. По словам девушки, в день она собирала до 1200 камер iPhone X.

На заводе работали студенты и других учебных заведений региона. По данным издания, министерство образования провинции Хэнань разослало требования предоставить студентов во все региональные технические училища. Местный чиновник заявил газете, что «провинция Хэнань делает все в своих силах, чтобы Foxconn на ее территории процветала».

Сотрудник Foxconn рассказал The Financial Times, что завод в Чжэнчжоу ежегодно привлекает во второй половине года студентов для сборки айфонов, увеличивая число работников со ста до трехсот тысяч человек, однако в этом году заводу потребовалось еще больше рабочих.

В Apple и Foxconn признали, что знают о переработках студентов, но заявили, что все они работали добровольно и их труд был оплачен.

Запуск юбилейного iPhone X был омрачен проблемами с производством и был отложен до ноября с сентября, обычного для релизов Apple. Недели неиспользования мощностей привели к падению квартальной прибыли Foxconn на 39 процентов (англ. яз.).

The Financial Times
Foxconn — тайваньская компания, крупнейший в мире производитель электроники. На ее заводах собирают продукцию компаний Apple, Amazon, Canon, Sony, Microsoft и других компаний.
iPhone X был представлен в сентябре 2017 года, его продажи начались в ноябре. Этот смартфон заметно отличается от последних моделей айфонов — у него корпус из стекла, экран занимает почти всю переднюю панель, а разблокируется телефон, считывая лицо хозяина.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме