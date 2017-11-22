В Китае студентов отправили на сборку iPhone X. Они работали по 11 часов в день

В китайском городе Чжэнчжоу студенты технических училищ по 11 часов в день работали на заводе компании Foxconn на сборке последней модели айфона iPhone X. Об этом сообщает газета The Financial Times.

В Китае сверхурочная работа студентов-практикантов запрещена, пишет издание.

Шесть человек в возрасте от 17 до 19 лет рассказали, что их в составе группы из трех тысяч студентов городского железнодорожного училища отправили на завод Foxconn на обязательную трехмесячную практику.

«Училище заставило нас там работать. <…> Эта работа никак не связана с нашей учебой», — сказала газете одна из учащихся. По словам девушки, в день она собирала до 1200 камер iPhone X.

На заводе работали студенты и других учебных заведений региона. По данным издания, министерство образования провинции Хэнань разослало требования предоставить студентов во все региональные технические училища. Местный чиновник заявил газете, что «провинция Хэнань делает все в своих силах, чтобы Foxconn на ее территории процветала».

Сотрудник Foxconn рассказал The Financial Times, что завод в Чжэнчжоу ежегодно привлекает во второй половине года студентов для сборки айфонов, увеличивая число работников со ста до трехсот тысяч человек, однако в этом году заводу потребовалось еще больше рабочих.

В Apple и Foxconn признали, что знают о переработках студентов, но заявили, что все они работали добровольно и их труд был оплачен.