Утром 3 ноября стартовали продажи iPhone X, и некоторые поклонники Apple провели в очередях за новым телефоном несколько суток . Редактор «Медузы» Султан Сулейманов получил тестовую модель нового айфона еще в конце октября. Он уже делился первыми впечатлениями от iPhone X, а теперь рассказывает о полноценном опыте пользования новым айфоном. И отвечает на главный вопрос: стоит ли его покупать?

В начале 2017 года «Медуза» выпустила обзор на новый MacBook Pro. 15-дюймовая модель тогда получила не самую лестную оценку: странности во времени работы от аккумулятора, пропавшая кнопка Esc, громкая (пусть и удобная) клавиатура и ненависть к переходникам (а в компьютере есть только порты USB-C) перевесили вау-эффект от новизны устройства.

Уже после выхода обзора я увидел 13-дюймовый MacBook Pro. В отличие от старшей модели, 13-дюймовая версия выглядела почти идеальным компьютером для повседневного использования: мощным, но при этом компактным и легким, так что вау-эффект оказался сильнее всех неудобств. Это такой «профессиональный MacBook Air», который я купил себе и советую друзьям. Его можно носить в рюкзаке и открывать в самолете, не мешая соседям. И не боясь, что что-то будет тормозить.

Так вот, iPhone X — это новый 13-дюймовый MacBook Pro среди мобильных устройств. Дорогой, слегка превосходящий предшественников по количественным параметрам (процессор чуть мощнее; задняя камера чуть лучше), но футуристичный и быстро вызывающий привыкание.

К одной из главных особенностей iPhone X — отсутствию кнопки «Домой» и жестам, которые пришли ей на смену, я привык очень быстро. Проводить пальцем снизу вверх, чтобы выйти из приложения, оказалось так удобно, что я начал безуспешно пытаться делать то же самое и на iPhone 8 Plus.

Айфон наконец научился реагировать на прикосновение пальцем к выключенному экрану — он тут же «просыпается» и пытается разблокироваться. Разблокировка по FaceID, которая пришла на смену сенсору отпечатков пальцев, срабатывает плавно и достаточно быстро.

Чтобы попасть с экрана блокировки на домашний экран, нужно провести пальцем от нижнего края экрана вверх. Сначала мне казалось, что это лишнее действие, но затем мне напомнили об одном немаловажном сценарии использования айфонов: просмотре времени. Когда в iPhone 7 или 8 нажимаешь на кнопку «Домой», чтобы просто включить экран и посмотреть на часы, встроенный в нее TouchID обычно успевает распознать отпечаток пальца и разблокирует телефон, выкидывая тебя на домашний экран. С iPhone X такого не происходит.

FaceID работает и в полной темноте, и когда владелец телефона зевает, смеется или надел очки. Чтобы айфон распознал владельца, необязательно подносить его строго параллельно лицу, хотя под углом, — например, когда телефон лежит на столе, — FaceID все-таки не срабатывает. Как показала практика, неудобнее всего новая система разблокировки работает, когда хочется показать кому-нибудь iPhone X (а его хотели посмотреть, кажется, все). Если айфон с TouchID можно сразу протянуть другу, по пути прижав палец к сенсору, то тут приходится сначала демонстративно подносить устройство к лицу, и только потом отдавать его на изучение.

Когда я приносил в редакцию iPhone 7 Plus и 8 Plus, коллег в первую очередь интересовали корпуса телефонов: тщательно отполированный «Черный оникс» у первого и стеклянный у второго. В случае с iPhone X всех интересует экран: люди словно пытаются убедиться, что панель с датчиками и камерами в верхней части экрана, — «челочка», как мы ее называем, — была не шуткой, и она действительно отъедает часть изображения.

Так вот, «челочка» реальна, но в большинстве приложений не мешает — они не лезут в «ушки», образовавшиеся слева и справа, и в этой части экрана отображается техническая информация. Исключение — полноэкранные видео и некоторые игры. В первом случае в iPhone X предусмотрен режим без полей (включается двойным тапом или сведением-разведением пальцев), а во втором все зависит от разработчиков.

Катя Летова / «Медуза»

Почти все игры, которые я запускал на новом айфоне, открываются не на весь экран, а с черными полями по бокам (так же поступают некоторые неоптимизированные под «челочку» приложения). Разработчики единственной игры, в которой часть интерфейса влезла под эту «челочку», Guns of Boom, уже выпустили обновление, которое все исправляет.

Из-за черных рамок, скрывающих панель с датчиками и камерами, я выяснил, чем экран iPhone X заметно превосходит экраны предыдущих айфонов. Когда я пытался проверить поддержку HDR, появившуюся только в этой модели, я скачал через iTunes Store на все айфоны, до которых дотянулся, фильм «Чужой: Завет» — он как раз доступен в формате HDR. Почувствовать какую-то особенную разницу мне не удалось, за исключением одной детали: черный цвет в iPhone X намного чернее, чем у предшественников. Благодаря этому, собственно, «челочка» практически не выделяется из черной рамки, тогда как в iPhone 7 Plus была четко видна граница между черным корпусом и «черным» изображением на экране.

Катя Летова / «Медуза»

(Я сознательно не перечисляю в тексте тип экрана, его разрешение, контрастность и другие параметры — если вам интересно, можете посмотреть на сайте Apple).

Сказать что-то особенное про задние камеры я не могу: они снимают практически так же, как и iPhone 8 Plus, — чаще всего хорошо, хотя и без чудес в ночное время. У камеры с телеобъективом — то есть с двукратным приближением — увеличилась диафрагма (с 2,8 до 2,4; это хорошо) и появилась стабилизация. Что можно снять с помощью iPhone X, вы можете увидеть по фотографиям Кати Летовой в этом материале.

Катя Летова / «Медуза»

Изменения фронтальной камеры заметнее: благодаря сенсорам в «челочке» она теперь тоже может снимать в портретном режиме. Причем работает это куда проще, чем портретный режим с помощью задних камер, когда приходится отходить от объекта съемки и подходить к нему: просто включаешь селфи-режим и видишь себя на размытом фоне. Режим «портретного освещения», который Apple представила в этом году, пока не впечатляет: получить достойный результат очень сложно.

Катя Летова / «Медуза»

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iPhone X стоит очень дорого — от 80 тысяч рублей, — а купить его непросто (на сайте Apple предзаказ можно оформить только на декабрь; в офлайновых магазинах запасы почти иссякли). Стоит ли новый айфон таких денег и месячного ожидания?

Все зависит от того, чего вы хотите от устройства. Если вам нужен просто «нормальный айфон», то модель X вам не подходит, лучше купите iPhone 8. Модель, которая вышла только в сентябре, оказалась в тени десятого айфона, но на деле это очень хороший телефон без заметных изъянов (отсутствие порта для наушников в 2017 году уже можно простить). Да, он заметно «скучнее» iPhone X, но это не делает его хуже. Да и iPhone 7 в 2017 году еще выглядит более чем достойно.

Если у вас другие цели — и вам хочется первым получить то, что в следующем году, скорее всего, повсеместно войдет в моду, то начинайте копить: как раз к декабрю успеете.

И да, если вы не любите айфоны, то вряд ли iPhone X сможет вас переубедить — это органичное развитие существующей платформы, а не что-то радикально иное. Лучше присмотритесь к одному из этих телефонов.