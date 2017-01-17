Компьютер с пропавшим Esc «Медуза» провела с новым MacBook Pro месяц и рассказывает, чем он плох (и хорош)

В конце октября 2016-го Apple представила долгожданное обновление линейки ноутбуков MacBook Pro — впервые за четыре года. Главные изменения: новый сенсорный экранчик TouchBar на клавиатуре — и USB-C как основной порт (при почти полном отсутствии альтернативных). Четверо редакторов «Медузы» протестировали старшую версию нового MacBook Pro с 15-дюймовым экраном — и рассказывают о хороших и плохих сторонах одного из самых спорных компьютеров, выпущенных корпорацией Apple в последнее время.

Обзор очень коротко: компьютер мощный, экран роскошный, клавиатура громкая, тачпад слишком большой, TouchBar бесполезный (но жить можно), сенсорный Esc бесит, без переходников не обойтись.

История новых MacBook Pro — особенная. С одной стороны, ничего страшного не случилось: это по-прежнему мощный ноутбук с хорошей клавиатурой, отличным экраном, лучшим на свете тачпадом и прочими обязательными атрибутами MacBook.

С другой — его почти все ругают.

The Verge: «MacBook Pro — обман». CNET: «Apple только что отдала Microsoft ключи от королевства» (на следующий день после анонса MacBook Pro случилась презентация Microsoft). Оуэн Уильямс, бывший репортер The Next Web: «Apple только что сказала миру, что понятия не имеет, для кого новые MacBook Pro». Bloomberg: «Как Apple оттолкнула от себя фанатов Mac».

И в то же время Mashable: «MacBook Pro с Touchbar просто великолепен».

Из таких противоречивых отзывов очень трудно понять, что же у Apple получилось — просто недостаточно великий MacBook Pro или худшая модель в линейке? Чтобы выяснить это, несколько сотрудников «Медузы», активных пользователей техники Apple, обладающих самыми разными интересами, протестировали 15-дюймовый MacBook Pro с TouchBar. Каждый из них провел с макбуком около недели, используя его в качестве основного компьютера.

Вот что нам удалось выяснить.

Султан Сулейманов

редактор рубрики «Шапито»

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В первый день новый макбук хотелось выкинуть в окно. Прежде всего из-за кнопки Esc, которая переехала на TouchBar и стала сенсорной. Дело даже не в том, что она съехала на полсантиметра вправо — с этим как раз нет особых проблем, потому что площадка левее тоже сенсорная и тоже «нажимает» на Esc.

Главная проблема — в ложных нажатиях на Esc (к тому же без отдачи). Я обнаружил, что левая рука всегда лежит на левой части клавиатуры — так, чтобы большим пальцем можно было быстро нажать на Cmd, а остальными — на Q, W, 1, 2, 3 и Esc. И если механические клавиши спокойно выдерживают вес пальцев, то с сенсорным Esc так не работает: я десятки раз прерывал загрузку страниц в браузере и закрывал чаты в телеграме, не понимая, что происходит.

Фото: «Медуза»

Еще мне казалось, что из-за TouchBar придется все время отводить взгляд от монитора и смотреть на клавиатуру. Так действительно приходится делать, но и проблем не доставляет: на физические функциональные клавиши в старых моделях, регулировавшие громкость, яркость подсветки и прочие настройки, тоже приходилось поглядывать, потому что запомнить их расположение трудно.

В целом TouchBar — красивая, но бессмысленная деталь. Она дублирует некоторые функции открытых приложений: в Pages можно менять шрифт и цвет текста, в Safari — перемещаться по закладкам и открытым вкладкам, а в мессенджерах — быстро вставлять эмодзи в текст. Но все эти кнопки и так обычно есть на экране, достаточно подвести к ним курсор и кликнуть. Намного удобнее работать разве что с эмодзи (чтобы вызвать окошко выбора смайликов в macOS, приходится зажимать сразу три кнопки на клавиатуре).

⌨️ 🙉

Клавиатура в MacBook Pro тоже изменилась: благодаря механизму «бабочка» ход клавиш стал заметно меньше (не то чтобы в прошлых моделях он был огромным). К «бабочке» быстро привыкаешь и не испытываешь дискомфорта. Зато его могут испытывать окружающие — нажатия на клавиши звучат ощутимо громче, чем раньше.

Клавиши почти не изменились — только выросли размеры стрелок «влево» и «вправо». И это тоже спорное решение: раньше из-за формы блока стрелок можно было легко вслепую нащупать каждую из них. Теперь риск ошибки повышается.

Ниже клавиатуры расположен огромный тачпад (Apple его называет трекпадом). Он почти вдвое больше, чем на других моделях. Удивительно, но размер никак не влияет на удобство использования — то есть обычных размеров вполне хватает. В остальном это все тот же идеальный тачпад от Apple, особенно если отключить в настройках бессмысленный Force Touch.

👌🙅

Одним из самых серьезных функциональных изменений MacBook Pro стал отказ почти от всех портов: на место двух USB, HDMI, двух Thunderbolt и слота для SD-карт пришли четыре универсальных порта USB-C. Через них можно подключить и внешний монитор, и флешку, и телефон. Даже зарядка теперь идет через USB-C: Apple отказалась от гениальной магнитной зарядки MagSafe. И это серьезный, хотя и объяснимый, изъян.

MagSafe был хорош тем, что легко отсоединялся от компьютера; думаю, это спасло не одну сотню тысяч макбуков, когда кто-то случайно задевал кабель зарядки. Мы в редакции слегка потестировали кабель USB-C на этот счет. Если резко дернуть провод «вбок», то есть в направлении, в котором он вытаскивается, провод выскакивает из порта и не тащит за собой компьютер. Дергать кабель в другую сторону мы не рискнули, но, кажется, это закончится плохо.

Приятный бонус перехода к USB-C в том, что заряжать компьютер можно через любой из четырех портов. Неприятный — мир еще далек от перехода на этот стандарт, поэтому вам придется купить кучу переходников. Еще один минус MacBook Pro в том, что Apple перестала вкладывать в комплект удлинитель для блока питания — только сам блок и двухметровый USB-C провод.

Наконец, с переходом на универсальные порты проще запутаться и отключить не то устройство: кабели и переходники в месте подключения к компьютеру выглядят одинаково.

Фото: «Медуза»

🔋😰

С аккумулятором в новых MacBook Pro творится что-то странное. Apple как обычно обещает до десяти часов работы в интернете или просмотра видео от одной зарядки. В декабре журнал Consumer Reports в ходе однообразных тестов получал то очень долгое время работы, то очень короткое — меньше четырех часов.

Apple в начале января заявила, что дело было в ошибке в браузере Safari, которая обнаружилась из-за специфических условий тестирования — якобы они далеки от тех, в которых компьютером пользуются обычные люди. После исправления ошибки (пока только в бета-версии macOS Sierra), по данным Consumer Reports, со временем работы от одного заряда все стало хорошо — 15-дюймовая модель держит в среднем больше 17 часов.

Мои тесты намного дальше от лабораторных, — они проходили в рамках обычного рабочего дня редактора «Медузы», — но их результат удручает. 10-15 открытых вкладок в Google Chrome, клиенты телеграма и твиттера, несколько минут работы в фото- и видео-редакторах, видеозвонки, яркость экрана примерно на 70-80%, — с такими настройками полностью заряженный аккумулятор разрядился до 5% за три с половиной или четыре часа.

🖐🤓

О преимуществах компьютера говорить не так интересно, как о недостатках. Но стоит отметить, что это очень мощный портативный компьютер с потрясающим экраном, громкими колонками, быстрым датчиком отпечатка пальцев и самой удобной операционной системой. Кроме того, Apple уже пытается исправить некоторые из недостатков: переходники компания уже несколько месяцев продает со скидкой; тем, кто ненавидит TouchBar, предлагают версию ноутбука с физическим рядом клавиш (правда, эта модель чуть хуже других); тем, кто все-таки взял модель с TouchBar, помогут решения сторонних разработчиков (они уже есть); а время работы от аккумулятора, возможно, продлится с помощью исправлений операционной системы.

Сергей Сурганов

арт-директор «Медузы»

Пишу как пользователь 15-дюймового MacBook Pro Retina с момента его выхода (июнь 2012-го). С тех пор я сменил несколько машин; это мой рабочий и домашний компьютер больше четырех лет.

Плюсы

— классный яркий, сочный экран, тонкие рамки вокруг него;

— ноутбук стал тоньше;

— если привыкнуть к ходу клавиш, новая клавиатура — довольно приятная.

Минусы

— ноутбук все равно довольно тяжелый, разница с предыдущей Pro малозаметна;

— клавиатура очень (!) громкая;

— огромный размер тачпада — скорее, плохо, все время случайно задевал, а пальцы положить некуда;

— Force Touch в тачпаде ужасно неудобный, особенно при перетаскивании элементов; часто компьютер не видит разницы между выделением текста и сильным нажатием;

— порты: зачем перенесли порт для наушников вправо? Новая зарядка сильно хуже MagSafe (нет индикатора заряда, неприятно вставлять и вытаскивать), и зачем мне 4 (!!!) USB-C порта, которые подходят только для зарядки и переходников? Старый макбук постоянно подключал к телевизору через HDMI-кабель, теперь нужен переходник;

— подтверждение паролей через отпечаток пальца в теории хорошо, но на практике некоторые окна все равно заставляли вводить пароль руками (например, при старте компьютера). От этого теряется магия: сначала нужно посмотреть, можно ли прикладывать палец;

Фото: «Медуза»

— если макбук рассматривать с точки зрения мощности, мне пригодилась бы супермощная машина для 3D-графики. Но самые крутые рендер-приложения (Octane, Arnold) оптимизированы под другие видеокарты, в новом макбуке с этим все плохо.

TouchBar — это полный провал

— Я активно пользовался почти всеми клавишами из верхнего ряда, который они убрали.

— Чтобы нормально пользоваться Esc (а пользуюсь я им постоянно во всех программах), пришлось перенастроить его функцию на клавишу CapsLock; к этому можно привыкнуть, но зачем? А что делать при работе на других или чужих компьютерах? К Esc на TouchBar сложно привыкнуть — у него нет отдачи, он находится не совсем в углу, иногда его нажимаешь случайно.

— Клавиатура — это про то, чтобы печатать и не смотреть, должна работать мышечная память, а TouchBar заставляет постоянно тебя смотреть на него.

— Нет возможности быстро изменить уровень громкости, потому что надо посмотреть на TouchBar, прицелиться, зажать палец, и аккуратно повести, чтобы случайно не оглохнуть, сидя в наушниках.

— Если ты слушаешь музыку в iTunes и включаешь в Safari видео, то ты никак не можешь остановить музыку через TouchBar, приходится вручную идти в айтюнс и там нажимать на паузу.

— В какой-то момент после переключения между Safari, Finder и iTunes кнопка Играть-Пауза оказывается в трех разных местах на TouchBar, и запомнить ее положение невозможно; она не всегда означают одно и то же — иногда кнопка приостанавливает воспроизведение музыки, а иногда — видео в браузере.

— TouchBar может «заснуть», и его нужно разбудить.

— Более-менее полезный TouchBar в Safari, но и он дублирует информацию с основного экрана. Но я ведь смотрю на экран, зачем мне смотреть еще и на TouchBar?

— Единственный раз, когда он пригодился — мне надо было вставить Emoji.

Вердикт

Я очень надеюсь, что если мне понадобится купить еще один MacBook Pro, то не придется искать модель 2015 года на eBay, потому что модель 2016-го покупать решительно не хочется — там одни недостатки при безумно высокой цене.

Павел Борисов

редактор «Медузы», музыкант

Звук

Моей задачей было попробовать, насколько удобен новый макбук для музыканта, но мой пульт/USB-аудиоинтерфейс Allen&Heath ZEDi-10 не смог нормально работать с ноутбуком — примерно через десять минут использования звук превратился в неразличимую кашу, как будто резко падала частота дискретизации. Это исправлялось выключением и включением интерфейса, но работать так было невозможно. При этом с другими макбуками с той же MacOS Sierra интерфейс работает прекрасно.

Макбук неудобен для музыкантов еще и тем, что у него нет обычных USB-портов, а только USB-C. Музыкальное оборудование не покупается на короткий срок и часто служит по пять-семь лет (а то и дольше), и менять его ради нового компьютера очень дорого; пользоваться переходниками неудобно и ненадежно, они достаточно легко вылетают из USB-C порта.

Работа

Я провел с MacBook Pro полный рабочий день как новостник «Медузы» и понял, что мне такой компьютер не подходит. Возможно, это дело привычки, но клавиатура с коротким ходом заставляет меня делать больше опечаток, а огромный тачпад мешает — невозможно много печатать и не задевать его пальцами. Никаких преимуществ от большого размера тачпада, равно как и от технологии Force Touch, я не обнаружил. Сенсорная панель вместо функциональных клавиш скорее разочаровала: не глядя нельзя нажать нужную кнопку, а я активно пользуюсь почти всеми функциональными клавишами на макбуке и практически не смотрю на клавиатуру, когда работаю.

Фото: «Медуза»

Неприятно удивило время работы от батареи: во время двух тестов у меня получилось примерно по три — три с половиной часа, хотя на компьютере был запущен только Chrome и Slack. При этом в Apple говорят о десяти часах работы.

Из плюсов: у MacBook Pro совершенно потрясающий дисплей, ноутбук достаточно легкий для 15-дюймового — и очень быстрый для моей работы.

Самат Галимов

технический директор «Медузы»

Плюсы

— Быстро печатать стало легче — пальцы меньше устают.

— Батарейку, кажется, держит чуть подольше, чем раньше.

— Компьютер стал чуть потоньше и полегче, носить с собой удобнее.

Нейтрально

— Стандартное разрешение у ретина-экрана стало больше (все элементы мельче, помещается больше деталей). Это для меня скорее неприятно — глаза больше устают.

— Входить в макбук по отпечатку пальца прикольно, но учитывая, как легко взломать отпечаток, все равно придется отключать.

Минусы

— Тачпад огромный, иногда его задевает ладонь, из-за чего он не понимает кликов или медленнее перемещает курсор.

— При быстрой печати клавиши громко стучат.

— На клавиши «вправо», «влево», «вверх» и «вниз» теперь нельзя нажать не глядя.

— Нельзя не глядя отрегулировать звук (попадать по кнопке выключения звука еще можно приноровиться, но для изменения громкости уже приходится смотреть на TouchBar).

— Нельзя не глядя нажать на Esc.

— TouchBar сразу переключил в режим эмуляции функциональных клавиш, потому что на момент тестирования ни одна программа не поддерживала его (если не считать работы с закладками в Safari).

— Разъем от наушников оказался с другой стороны.

— Разъем от зарядки неудобно вытаскивать и вставлять.

— Разъем от зарядки не показывает статуса зарядки; непонятно, вставлен ли блок питания в сеть или нет.

Вердикт

Предыдущее поколение MacBook Pro — лучшее, особенно учитывая цену. На сегодняшний день номер модели идеального компьютера такой: MJLT2.

Примечание. MacBook Pro редакции «Медузы» на временный тест предоставила Apple. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования — и не видела материал до публикации.