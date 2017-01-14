MacBook Pro снова в форме Благодаря журналистам Apple исправила ошибку, влиявшую на работу батареи

В конце декабря 2016 года авторитетный американский журнал Consumer Reports выпустил обзор новых ноутбуков MacBook Pro. Тесты показали настолько разное время работы компьютера от одного заряда батареи, что издание не рискнуло рекомендовать своим читателям покупать его — впервые в истории линейки MacBook. Спустя три недели Consumer Reports передумал. «Медуза» рассказывает, что изменилось за это время.

Первый обзор Consumer Reports вышел за три дня до Рождества. Журнал всегда подчеркивает свою независимость от производителей: он не берет устройства у компаний, а покупает их в магазине; итоги тестирования не могут использоваться в рекламе. В рецензии на новые MacBook Pro с TouchBar журнал отмечал, что все параметры на высоте, кроме времени работы от аккумулятора — компьютер мог выключиться через три-четыре часа, а мог проработать 18-19 часов. Из-за этого ноутбуки впервые не получили редакционной рекомендации.

Apple разбиралась в проблеме на праздниках. Журнал передал корпорации данные, собранные во время тестирования, чтобы та могла проанализировать причины столь сильных расхождений во времени работы батареи. И Apple выяснила, в чем дело.

Apple: виновата методология тестирования. Consumer Reports проверял батарею MacBook Pro (как и другие ноутбуки), поочередно загружая в браузере Safari одну из 10 веб-страниц со своего сервера, — пока компьютер не отключится из-за полной разрядки. При этом выяснилось, что журнал отключил кэширование данных в браузере. Если бы кэширование было включено, Safari не пришлось бы каждый раз выкачивать по сети страницы целиком — данные (например, картинки), которые не меняются из раза в раз, сохранялись бы на жестком диске и подгружались оттуда.

Чтобы выключить кэширование, нужно зайти в скрытое меню Safari для разработчиков. «Это не та настройка, которую включают обычные пользователи, и она не отражает использование [MacBook Pro] в реальном мире», — заявили в Apple.

Кэширование отключали не просто так. Consumer Reports рассказал, что эта настройка специально активируется при тестировании всех ноутбуков. Идея именно в том, что компьютер должен каждый раз загружать тестовую страницу целиком, а не подтягивать сохраненные данные с жесткого диска. По сути, так симулируется открытие сотен и тысяч разных сайтов — что ближе к тому, как компьютером будут пользоваться простые люди.

В Safari была ошибка — теперь она исправлена. В своем заявлении Apple признала, что дело не только в методологии, но и в «смутной и нерегулярной» ошибке в работе с иконками, которую удалось обнаружить в браузере. Из-за этого бага (он проявляется только в режиме с отключенным кэшированием) и возникали противоречивые результаты тестирования. Apple выпустила исправление, пока оно доступно только в бета-версии macOS Sierra.

Новый тест показал хорошие результаты. Consumer Reports проверил время работы новых MacBook Pro от аккумулятора после исправления ошибки. На этот раз все оказалось куда стабильнее: разные версии ноутбука держались в среднем от 15 до почти 19 часов (Apple обещает до 10 часов). С учетом новых результатов журнал все-таки присвоил MacBook Pro статус «рекомендованных».