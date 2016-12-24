Consumer Reports впервые не одобрил MacBook Pro Авторитетный журнал столкнулся со странностями в работе его аккумулятора

Американский журнал Consumer Reports, который издает некоммерческая организация Consumers Union, впервые за всю историю линейки ноутбуков MacBook не рекомендовал читателям покупать новую модель — MacBook Pro. Сотрудники журнала протестировали три разные версии ноутбуков и во всех столкнулись с проблемами во времени работы от аккумулятора. И, кажется, в этом виноват браузер Safari.

Consumer Reports — одно из самых авторитетных экспертных изданий мира. Журнал тестирует всю технику (и автомобили) самостоятельно и очень дорожит репутацией независимого: не размещает рекламу на своих страницах, не принимает предложений на тестирование техники — выбирает ее сам — и не разрешает использовать результаты обзоров в рекламе продуктов.

Макбуки всегда получали высшие оценки от издания. Consumer Reports оценивает продукты по разным параметрам, лучшим присваивается статус «рекомендованных». Идея проста: потенциальному покупателю не нужно копаться в десятках моделей, достаточно взглянуть в рекомендованное и выбрать то, что подходит ему.

MacBook Pro 2016 года впервые не получил статус «рекомендованного». Apple представила новые модели в конце октября, Consumer Reports закончил тестирование в декабре. Журнал отмечает, что ноутбуки показали себя «очень хорошо» с точки зрения качества экрана и производительности. Чего нельзя сказать об аккумуляторе.

Все модели MacBook Pro очень странно работали от батареи. Журнал тестировал три разные версии ноутбуков, и каждая модель прошла один и тот же тест по несколько раз. При этом MacBook Pro с TouchBar и 13-дюймовым экраном в первом тесте проработал от аккумулятора 16 часов, во втором — 12,75 часа, а в третьем — всего 3,75 часа. Модель без TouchBar показывала то 19,5 часов, то 4,5 часа. 15-дюймовый MacBook Pro держался от 18,5 часов до 8.

Обычно результаты для одной и той же модели отличаются несильно, и Consumer Reports использует среднее значение, когда формирует оценку для ноутбука. Но в случае с MacBook Pro разница была настолько существенной, что среднее значение не отражало бы реального положения дел. Поэтому журнал при подведении итогов учитывал худший результат для каждой модели.

Consumer Reports

Тестирование проводилось в браузерах Safari. Consumer Reports использует в тестах стандартные браузеры испытуемых компьютеров; в MacBook Pro это Safari. Тестирование проходило так: полностью заряженный компьютер подключали к специально созданной Wi-Fi сети, выставляли средний уровень яркости подсветки экрана, а затем заставляли компьютер поочередно открывать 10 веб-страниц с сервера компании. И так по кругу до тех пор, пока ноутбук не выключится из-за севшей батарейки.

В Chrome результаты совсем другие. Consumer Reports в качестве эксперимента проверил, как аккумулятор MacBook Pro ведет себя с браузером Google Chrome. Каждую модель протестировали по два раза, и результаты оказались равномерно высокими во всех шести случаях. Это особенно обидно в свете того, что Apple подчеркивает энергоэффективность Safari — компания утверждает, что при работе в стандартном браузере компьютеры держатся на 2 часа дольше, чем при использовании Chrome или Firefox.

При этом журнал пишет, что данных для полноценных выводов о преимуществе Chrome недостаточно. Результаты эксперимента никак не влияют на итоговую оценку, так как Chrome — не стандартный браузер MacBook Pro.

Consumer Reports не первые столкнулись со странностями в работе аккумуляторов новых MacBook Pro. Apple обещает, что ноутбук будет работать 10 часов на одной зарядке. При этом пользователи жаловались, что индикатор зарядки в компьютере показывал, что аккумулятора хватит всего на 3-4 часа. Apple решила проблему, просто убрав из MacOS Sierra функцию, оценивающую время работы от батареи — она работала слишком неточно.

Apple не комментирует результаты Consumer Reports. Компания сообщила, что ей нужно лучше разобраться в сути проблемы. Чтобы помочь ей, журнал передал диагностические данные из испытанных компьютеров. Apple прислала такое заявление: «Все пользователи, у которых возникают вопросы об их Mac, должны обратиться в [службу поддержки] Apple Care».