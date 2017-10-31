Сутки с iPhone X. Первые впечатления Как он лежит в руке? С FaceID проблем нет? А «челка» не мешает?

Apple 3 ноября начнет продажи iPhone X, одного из самых интересных телефонов 2017 года. Корпорация открыла предзаказ 27 октября; в России запас телефонов иссяк через несколько минут — сейчас привезти телефон обещают не раньше декабря. Редактор «Медузы» Султан Сулейманов провел сутки с iPhone X и делится первыми впечатлениями от телефона.

«Челка» не мешает

Кажется, самое спорное решение Apple, — закрыть фронтальной камерой и другими сенсорами верхнюю часть экрана. Из-за этого силуэт телефона выглядит так, словно у него есть челка. Раньше экраны айфонов, как и большинства телефонов, были прямоугольными, и никто не знал, как сильно будет мешать эта «челка».

На практике, никаких особенных проблем с ней нет. Она бросается в глаза разве что, на экране блокировки — потому что часы и иконка с замочком, показывающая, разблокирован ли телефон, расположены у верхнего края экрана. В приложениях эта зона обычно не используется — там отображаются время, степень заряда и другие системные иконки.

К отсутствию кнопки «Домой» быстро привыкаешь

В iPhone X пропала кнопка «Домой» — в этой области теперь тоже экран. Но телефон научился «просыпаться» по прикосновению к экрану, и этого (в сочетании с тем, что айфоны включаются, когда берешь их в руки) достаточно, чтобы не скучать по выброшенной кнопке.

«Медуза»

Функции, которые выполняла кнопка, заменили жестами — если потянуть пальцем от нижнего экрана, откроется домашний экран с иконками приложений; если задержать палец на полпути, — появится список последних запущенных программ. «Пункт управления», позволяющий быстро менять громкость, яркость экрана и другие параметры, пришлось перенести — теперь он «вытягивается» от верхнего правого угла.

Жест «смахнуть снизу вверх, чтобы закрыть приложение» получился достаточно интуитивным — раньше мы так смахивали открытые на весь экран фотографии, например, в Twitter и Facebook. Единственный неинтуитивный сценарий, с которым я столкнулся за первый день, — выход из приложения, открытого в горизонтальном режиме. Для этого тоже нужно потянуть снизу вверх, хотя палец по привычке тянется к тому месту, где раньше была кнопка Home.

FaceID работает 🤔

Вместе с кнопкой Home айфон лишился и сенсора отпечатков пальцев. На его место пришел FaceID — система разблокировки с распознаванием лица. FaceID намного легче настраивать, чем TouchID (помните, как приходилось по много раз тыкать пальцем в кнопку?), а разблокировка с ним, по ощущениям, занимает примерно то же время. Это не происходит мгновенно, но пока большой палец тянется к нижней части экрана — а чтобы выйти на домашний экран, нужно на экране блокировки смахнуть вверх — айфон успевает распознать лицо.

«Медуза»

FaceID не удалось смутить ни солнцезащитными очками, ни шапкой, ни даже рукой, прикрывающей часть подбородка (я выглядел примерно так: 🤔). Я придумал только один более-менее частый сценарий, в котором FaceID может быть неудобен: когда телефон лежит на столе, и хочется его быстро разблокировать, не беря в руки. С TouchID достаточно было прижать палец, а тут придется или нависать над столом, или вводить код.

Корпус: слишком красивый для чехла

И слишком красивый, чтобы носить его без чехла.

iPhone X выглядит намного интереснее, чем предшественники (возможно, они просто успели наскучить): экран почти без рамок, стальной ободок, стеклянная задняя панель.

«Медуза»

В чехле заметная часть очарования теряется: ободок почти не видно, рамки вокруг экрана увеличиваются вдвое. Но с этим придется смириться: носить iPhone X без защиты очень страшно, а чинить разбитый экран — очень дорого.

Размеры: идеально для тех, кому 8 Plus великоват

По размерам iPhone X находится между iPhone 7/8 и 7 Plus/8 Plus: он чуть шире и длиннее, чем маленькие айфоны, но меньше старших моделей. И, кажется, это идеальный айфон для тех, кому младшие версии слишком малы, а с большими ходить не хочется — хотя бы из-за того, что они требуют участия обеих рук. У iPhone X экран соизмерим с экраном 8 Plus (формально даже больше), но при этом легко управляется одной рукой.

Animoji

Разговаривать от лица эмодзи свиньи или какашки — безумно весело.

Это были наши первые впечатления от iPhone X. Через несколько дней выйдет более полный обзор телефона.