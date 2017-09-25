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Хочу новый телефон, но только, пожалуйста, не айфон! Что выбрать?
В России 29 сентября начнутся продажи iPhone 8 и 8 Plus, которые совсем недавно с помпой представила Apple. У этих телефонов есть по крайней мере один несомненный недостаток — цена; самая дешевая модель будет стоить 57 тысяч рублей. По просьбе «Медузы» видеоблогер, сооснователь проекта Droider.ru Борис Веденский рассказал, какие альтернативы айфону есть на Android — как сравнимые по цене, так и намного дешевле. В списке оказались не только модели, доступные в России, но и те, которые придется заказывать за рубежом или просить привезти друзей.
Samsung Galaxy S8 и Note 8
Очевидный выбор
Samsung — компания, которую в последние годы принято считать главным конкурентом Apple на рынке смартфонов. Galaxy S8 — самый успешный телефон компании, о чем говорят и продажи, и отзывы журналистов. Пожалуй, главное, чем это устройство смогло привлечь новую аудиторию, заодно задев самолюбие топ-менеджеров Apple, это безупречный дизайн. Корейцам удалось превратить гиковскую мечту о телефоне с безрамочным дисплеем в утилитарную реальность. Замечательная примета времени: теперь на экране вашего устройства помещается еще больше ленты фейсбука.
На момент анонса S8 (и его большая версия — S8 Plus) выглядел куда эффектней, чем все доступные айфоны. Впрочем, S8 не лишен недостатков: в частности, это не самый быстрый телефон на Anroid. И все же при прочих равных это по-прежнему оптимальный выбор для любителей гаджетов традиционного размера.
Более свежий Note 8 отличается большим дисплеем (6,3 дюйма), наличием встроенного пера-стилуса и двойной камерой с двукратным зумом и возможностью делать портреты с размытием (аналогичная функция есть в iPhone 7/8 Plus). А еще у Note 8 более строгий вид. Если какое-то из перечисленных отличий кажется вам важным, определенно стоит присмотреться к этой модели.
Цена: S8 от 49 990 рублей, Note 8 от 69 990 рублей
Где можно купить: Россия
LG V30
Если хочется красиво, но не Samsung
Корейский производитель номер два довел до ума свой последний флагман LG G6. Новенький V30 выглядит отлично со всех сторон. Правда, кнопка включения находится сзади, что слегка непривычно для управления.
Еще одно интересное отличие — камера. Она двойная, как у iPhone 7/8 Plus и Note 8. Но другая. Тут второй глазок не с оптическим зумом, а широкоугольный, снимающий в духе Fisheye. Что смартфону нужнее — широкоугольная линза или оптический зум, вопрос дискуссионный. Скорее всего, это зависит от ваших фотопривычек и сценариев применения. На широкий угол получаются отличные видео из поездок и снимки с вечеринок. А зум хорош для съемки деталей городского пейзажа во время меланхоличных прогулок.
Главная камера у телефона тоже интересная: она оснащена объективом со светосилой f/1.6, что положительно скажется при съемке в темноте. Одна беда: по последней информации, компания не собирается официально продавать гаджет в России. Хотя, полагаю, покупатели нашлись бы даже при его немаленькой цене.
Цена: 899 евро
Где можно купить: Южная Корея, Европа
Xiaomi A1
Чистый Android задешево
У Google есть программа Android One, в рамках которой компания помогает выпускать недорогие смартфоны для развивающихся стран. Самый интересный представитель этого клуба — Xiaomi A1.
Xiaomi — представитель китайских брендов новой волны, который, пожалуй, известен за пределами Китая куда больше своих коллег. A1, представленный — внезапно — в Индии, интересен уникальным сочетанием хороших технических характеристик, «чистого» Android и доступной цены. В него даже встроили двойную камеру, как у старших товарищей, но почему-то не добавили NFC-модуль (который нужен для беспроводной платежной системы Android Pay). Возможно, кто-то посчитал, что «развивающимся» странам такая роскошь не нужна. Так или иначе, смартфон будет доступен в России. И это одно из лучших устройств для бюджета до 20 тысяч рублей.
Цена: 15 000 рупий (около 230 долларов)
Где купить: AliExpress, позже у российских дилеров
Xperia XZ1 Compact
Если хочется знакомое название
У мобильного подразделения Sony дела последние годы идут не блестяще, но японцы продолжают выпускать телефоны со своим видением. Последнее поколение, анонсированное в начале сентября, называется Xperia XZ1. И главный интерес в нем представляет младший XZ1 Compact.
Недостатков у него два: угловатый дизайн (как и у всей линейки) и не очень высокое разрешение экрана — 720p. Впрочем, если четкость iPhone 6/7/8 вас устраивает, то тут проблем не будет. В остальном это качественно собранное устройство с флагманскими характеристиками, хорошей камерой, шустрой программной оболочкой и самобытным внешним видом. А еще гаджет умеет снимать суперзамедленное slo-mo-видео со скоростью 960 (!) кадров в секунду. Кроме Sony так никто не может. Выглядит очень эффектно.
Цена: 39 990 рублей
Где купить: Россия
Pixel 2 XL
Неаносированный убийца айфона от Google
Год назад Google ворвалась на рынок смартфонов, представив Pixel и Pixel XL. Это первые мобильные устройства, полностью разработанные в корпорации. Есть как минимум три причины любить эти смартфоны. Во-первых, камера: портал dxomark.com с ходу дал ей оценку 89 баллов из 100, поставив на первое место среди смартфонов (сейчас в лидеры выбился iPhone 8 Plus с 94 баллами). Во-вторых, «чистый» Android. В-третьих, скорость работы. Я пользовался Pixel полгода, и это самый быстрый Android-телефон, который мне доводилось встречать. При этом есть и одна серьезная проблема: время автономной работы никуда не годится. Спустя несколько месяцев батарейки едва хватает на полдня.
Но есть хорошие новости. 4 октября Google представит Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые, как утверждает компания, должны избавиться от болячек предшественников. Судя по утечкам, XL получит безрамочный дисплей, как у Galaxy S8 и iPhone X. Так что, если вы по каким-то причинам не любите продукцию Apple, есть смысл дождаться самый правильный Android-телефон. Это новый Pixel.
Цена: от 700 долларов (предположительно)
Где можно будет купить: США, Австралия, Канада, Германия, Великобритания, Пуэрто-Рико