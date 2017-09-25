Хочу новый телефон, но только, пожалуйста, не айфон! Что выбрать?

Xiaomi — представитель китайских брендов новой волны, который, пожалуй, известен за пределами Китая куда больше своих коллег. A1, представленный — внезапно — в Индии, интересен уникальным сочетанием хороших технических характеристик, и доступной цены. В него даже встроили двойную камеру, как у старших товарищей, но почему-то не добавили NFC-модуль (который нужен для беспроводной платежной системы Android Pay). Возможно, кто-то посчитал, что «развивающимся» странам такая роскошь не нужна. Так или иначе, смартфон будет доступен в России. И это одно из лучших устройств для бюджета до 20 тысяч рублей.