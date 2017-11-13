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Три проблемы iPhone X: зеленая полоска, застывающий экран и шумы в динамике На что жалуются владельцы последнего айфона
На экране появляется и не исчезает зеленая полоска
Не менее 25 пользователей пожаловались, что на экране айфона — справа или слева — может появляться зеленая полоска. Она не исчезает даже после перезагрузки телефона. Полоска может появиться на любой модели нового айфона. Когда это исправят, неизвестно. Apple меняет айфоны с таким недостатком.
Экран не реагирует на нажатия при низкой температуре
В США, Канаде, Великобритании и России пользователи заметили, что при понижении температуры экран айфона перестает реагировать на прикосновения. В основном речь шла о проблемах при слегка минусовой температуре; один британский владелец последнего айфона пожаловался, что телефон не реагировал и при температуре +4 градуса Цельсия. Apple заявила, что знает об этой проблеме и пообещала устранить ее программно — в новой версии iOS. Официально айфоном можно пользоваться только при температуре от нуля градусов.
Из динамика раздаются странные звуки
Один из пользователей обратил внимание, что при высокой громкости из динамика доносятся посторонние шумы и потрескивание. Другой владелец айфона заметил, что иногда это происходит и на половине возможной громкости. Шумы появляются и при проигрывании музыки, и при громкой связи. Один из владельцев айфона пожаловался на проблему в магазин Apple, там ему заменили телефон, но в новом аппарате звуки тоже никуда не исчезли. Тогда сотрудник магазина предположил, что дело в программном обеспечении.