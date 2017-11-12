Прошло чуть больше недели с начала продаж iPhone X — первого телефона от Apple, который разблокируется не по отпечатку пальца (TouchID), а идентифицируя лицо владельца (FaceID). В Apple уверяют, что FaceID намного надежнее, чем TouchID, но владельцы iPhone X не оставляют попыток взломать новую систему. «Медуза» рассказывает, как работает FaceID, и можно ли его обмануть.

Как работает FaceID? А если я сбрею бороду? А взломать его можно?

Как работает FaceID? А если я сбрею бороду? А взломать его можно?

Как выглядят 30 тысяч точек, можно посмотреть на этом видео:

Все датчики и камеры, необходимые для работы системы идентификации лица, расположены в «челочке» в верхней части экрана iPhone X. Чтобы распознать владельца, инфракрасный проектор в айфоне транслирует на лицо больше 30 тысяч точек, а инфракрасный излучатель подсвечивает изображение (благодаря этому FaceID работает и в темноте). Затем инфракрасная камера считывает эти точки, и айфон сверяет полученную информацию с данными о лице владельца.

Проверка FaceID на прочность: фотографии, очки и накладные носы

С одной стороны, FaceID устроен так, чтобы его нельзя было обмануть, просто поднеся фотографию владельца к айфону. С другой, система умеет подстраиваться под изменения внешности — рост волос на лице, ношение очков (даже солнцезащитных), головных уборов и шарфов (тесты показывают, что шарф не должен закрывать рот).

Но серьезное изменение внешности FaceID не признает : если надеть густой парик, накладной нос или карнавальную маску, придется вводить пароль.

The iPhone X Ultimate Face ID Test AppleInsider

Apple отмечает, что FaceID умеет подстраиваться под перемены во внешности человека — например, сбритую бороду. В таком случае телефон попросит ввести пароль, чтобы убедиться, что это все еще владелец, а затем обновит информацию о его внешности.