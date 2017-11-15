Подросток обманул iPhone X. Система распознавания лиц перепутала его с матерью

Одна из главных особенностей нового iPhone X — система распознавания лица FaceID, которая заменила собой сенсор отпечатков пальцев. Apple утверждает, что FaceID намного надежнее, но есть очевидные уязвимости: iPhone X может путать близнецов и похожих друг на друга близких родственников. В США 10-летнему мальчику удалось выдать себя за мать. Об этом случае рассказывает Wired .

«У тебя нет никаких шансов получить доступ к этому телефону», — полушутя сказала Сана Шеврани из Нью-Йорка своему сыну-пятикласснику Аммару. Он зашел в комнату родителей, которые только-только настроили FaceID в своих новых iPhone X.

Муж Саны Аттаюлла Малик предложил сыну попробовать разблокировать его айфон. Но Аммар взял телефон матери и поднес к лицу. Через мгновение iPhone X разблокировался.

Малик рассказал Wired, что сначала им произошедшее показалось забавным, но затем они поняли, что теперь их сын сможет читать их переписку, — и Сана была вынуждена удалять те сообщения, которые ей бы не хотелось показывать Аммару.

Аммар Малик разблокирует айфон своей матери Attaullah Malik

В первые дни после старта продаж журналисты и блогеры много раз пытались обмануть FaceID, но у них ничего не выходило. Более-менее успешные попытки взлома демонстрировали братья (не близнецы) с разницей в возрасте, а также вьетнамская компания Bkav, сумевшая создать специальную маску.

Но и то и другое Wired не считает действительно серьезными проблемами iPhone X: чтобы создать маску, как у Bkav, нужно получить качественную цифровую модель лица жертвы, а затем собрать ее из комбинации распечатанного на 3D-принтере пластика, силикона, макияжа и бумаги. Братья же, обманывавшие защиту айфона, скорее всего, «тренировали» его на неправильное лицо: если FaceID не узнает хозяина и тот введет пароль для разблокировки, система обновит данные о его внешности. Этим в теории можно воспользоваться, чтобы приучить FaceID узнавать кого-то похожего на вас.

FaceID, настроенный на мужчину, узнает его младшего сводного брата revorocks123

Однако Аттаюлла Малик утверждает, что в его семье ничего такого не происходило: Аммар смог разблокировать айфон с первой же попытки.

По просьбе Wired Сана Шеврани заново настроила FaceID на себя — после этого у сына уже не получалось его разблокировать. Через несколько часов женщина провела еще один тест: она настроила FaceID в темном помещении (так было сделано в самый первый раз), и проблема вернулась. Аммар смог разблокировать айфон с третьей и шестой попытки. Дальше FaceID, видимо, подстроился под его внешность и стал постоянно «узнавать» мальчика.

iPhone X отца Аммар смог разблокировать только один раз — успешной оказалась первая попытка. Больше FaceID их не путала. Это странно, считает Аттаюлла Малик: «Люди обычно говорят, что он больше похож на меня».

В ответ на просьбу Wired прокомментировать этот случай представители Apple прислали изданию ссылки на материалы о работе FaceID. В них говорится: «Для близнецов, похожих друг на друга братьев и сестер, а также для детей младше 13 лет, у которых могли не до конца сформироваться характерные черты лица, статистическая вероятность [того, что посторонний человек сможет разблокировать iPhone X] будет другой».