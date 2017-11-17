Вино из фильма «Он вам не Димон» начали поставлять в Россию

Тосканская винодельня Fattoria della Aiola начала поставки своего вина в Россию. Это хозяйство стало известно после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что оно принадлежит Илье Елисееву — однокурснику российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Первая партия отправленного в Россию вина составляет 500 бутылок стоимостью от 1360 до 1800 рублей. При этом для свободной продажи оставили только 100 бутылок, остальные уже зарезервированы.

Директор винодельни Наталия Мейлунас рассказала, что продукция Fattoria della Aiola не рассчитана на массового покупателя и будет поставляться, в том числе, в рестораны.

Общий объем производства Fattoria della Aiola составляет 100 тысяч бутылок в год, поставляется вино в основном в Италию, США, Германию и Японию.

В связи с началом поставок Елисеев в очередной раз заявил, что винодельня является его личной инвестицией, а не активом, которым он управляет в интересах Медведева, как предполагает ФБК.