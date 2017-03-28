Дегустация тосканского вина с винодельни, записанной на людей из окружения Дмитрия Медведева. Видео

В фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» отдельная глава посвящена тосканским виноградникам, которыми владеет офшор предпринимателя Ильи Елисеева, однокурсника премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сотрудники ФБК предполагают, что Елисеев покупал виноградник в интересах премьера. Корреспондент «Медузы» съездил в Тоскану и купил в магазине, работающем при виноградниках, пять бутылок «елисеевского» вина. Через несколько дней они прибыли в Ригу, и мы продегустировали напитки вместе с французским специалистом по вину.

Винодельня Aiola находится примерно в 15 километрах к северу от Сиены. Несколько раз в день из города туда ходит автобус. За время пути встречаются другие винодельни; дорога пролегает через виноградники и оливковые рощи.

По словам водителя, который вез корреспондента «Медузы», Aiola считается в регионе известным производителем кьянти. Согласно официальному сайту, «русские предприниматели» купили винодельню в 2012 году, а основал ее в 1960-х итальянский политик, сенатор Джованни Малагоди. Одно из продающихся там вин названо в его честь.