Производители табака попросили правительство РФ сохранить в тайне состав сигарет
Производители сигарет попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Письмо с такой просьбой, сообщает РБК, направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Табачные компании, говорится в письме, с содержанием которого ознакомилось издание, в частности несогласны с требованием Минздрава относить информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.
Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне», указывают производители.
Кроме того, табачные компании не согласны с прописанным в концепции Минздрава запретом на использование в сигаретах ингредиентов со вкусами пищевых продуктов, а также с требованием о размещении предупреждений о вреде курения на обертке фильтра и сигаретной бумаге.
Письмо направили ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции (организации, по собственным данным, объединяют 99% производителей табачной продукции в России; члены ассоциации — российские «дочки» корпораций JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco, «Донской табак» и другие).