Производители табака попросили правительство РФ сохранить в тайне состав сигарет

Производители сигарет попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Письмо с такой просьбой, сообщает РБК, направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Табачные компании, говорится в письме, с содержанием которого ознакомилось издание, в частности несогласны с требованием ​Минздрава относить информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне», указывают производители.

Кроме того, табачные компании не согласны с прописанным в концепции Минздрава запретом на использование в сигаретах ингредиентов со вкусами пищевых продуктов, а также с требованием о размещении предупреждений о вреде курения на обертке фильтра и сигаретной бумаге.