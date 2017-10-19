Минздрав предложил запретить использование вейпов в кафе и курение в машине при ребенке

Министерство здравоохранения предлагает значительно расширить список мест, где запрещено курение. Такое предложение содержится в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», опубликованной Минздравом.

В список мер по защите от воздействия табачного дыма, предусмотренных концепцией, в частности входят: полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в трех метрах от них, в подземных и наземных переходах, на расстоянии трех метров от входа в торговые центры, а также «в личном транспортном средстве в присутствии детей».

Кроме того, Минздрав предлагает ввести запрет на курение «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения (за исключением случаев, предусмотренных законом)».

Проект концепции также предусматривает введение запрета на использования в организациях общественного питания вейпов и кальянов. В документе они названы «изделиями для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа».

В рамках борьбы с курением Минздрав также предлагает «поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия» и введение экологического налога на сигареты. Ставки акцизов ведомство намерено постепенно довести до среднего среди европейских стран уровня.

Также концепция предусматривает переход на стандартизированные упаковки сигарет «без возможности размещения на ней товарных знаков, цветов товарных знаков и рекламы».

Проект концепции, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, отправлен на согласование в правительство.