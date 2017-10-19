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Минздрав предложил запретить использование вейпов в кафе и курение в машине при ребенке

Минздрав РФ
05:58, 19 октября 2017
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Министерство здравоохранения предлагает значительно расширить список мест, где запрещено курение. Такое предложение содержится в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», опубликованной Минздравом.

В список мер по защите от воздействия табачного дыма, предусмотренных концепцией, в частности входят: полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в трех метрах от них, в подземных и наземных переходах, на расстоянии трех метров от входа в торговые центры, а также «в личном транспортном средстве в присутствии детей».

Кроме того, Минздрав предлагает ввести запрет на курение «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения (за исключением случаев, предусмотренных законом)».

Проект концепции также предусматривает введение запрета на использования в организациях общественного питания вейпов и кальянов. В документе они названы «изделиями для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа».

В рамках борьбы с курением Минздрав также предлагает «поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия» и введение экологического налога на сигареты. Ставки акцизов ведомство намерено постепенно довести до среднего среди европейских стран уровня.

Также концепция предусматривает переход на стандартизированные упаковки сигарет «без возможности размещения на ней товарных знаков, цветов товарных знаков и рекламы».

Проект концепции, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, отправлен на согласование в правительство.

В начале 2017 года в распоряжение СМИ попал проект концепции Минздрава по борьбе с курением до 2022 года. В этом варианте документа предлагалось запретить продажу табачных изделий родившимся после 2015 года (с 2033 года). Позже глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что такое предложение «в закон не превратится, это рамочная концепция».
В октябре глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что курение среди молодежи снизилось почти в три раза с 2009 года. Взрослые также стали курить меньше — на треть. Авторы проекта «Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы» указывают, что такого результата удалось добиться благодаря реализации предыдущих программ по борьбе с курением.
В 2013 году в России были приняты поправки в законодательство, которые ввели запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Эти же поправки запретили с 2014 года курение в кафе и ресторанах, а также продажу табачных изделий с открытой выкладкой и в нестационарных торговых точках.

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