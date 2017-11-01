Отделам образования во Владимирской области велели фотографировать участников протестных акций

Леонид Волков
11:11, 1 ноября 2017
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Департамент образования Владимирской области распорядился усилить контроль «за реализацией мероприятий по предупреждению протестных публичных акций».

Департамент рекомендует фотографировать участников оппозиционных митингов («по возможности с использованием гигапиксельной съемки») и публиковать снимки в открытом доступе на сайте jesuismaidan.com. Люди в куртках с надписями «Ищи свое фото на jesuismaidan.com» присутствовали на митинге сторонников Алексея Навального в Новосибирске.

Отчеты об исполнении рекомендаций департамент потребовал предоставлять каждый квартал в отдел общего образования.

Документ подписан заместителем директора департамента образования Владимирской области Еленой Запрудновой. Рекомендации адресованы руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (речь идет о городских и районных отделах образования).

С весны 2017 года в акциях протеста по всей России стали активно участвовать школьники. В частности, они приходят на митинги, которые с середины сентября проводит в разных городах страны Алексей Навальный.

Школьники на акциях протеста

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