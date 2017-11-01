Отделам образования во Владимирской области велели фотографировать участников протестных акций
Департамент образования Владимирской области распорядился усилить контроль «за реализацией мероприятий по предупреждению протестных публичных акций».
Департамент рекомендует фотографировать участников оппозиционных митингов («по возможности с использованием гигапиксельной съемки») и публиковать снимки в открытом доступе на сайте jesuismaidan.com. Люди в куртках с надписями «Ищи свое фото на jesuismaidan.com» присутствовали на митинге сторонников Алексея Навального в Новосибирске.
Отчеты об исполнении рекомендаций департамент потребовал предоставлять каждый квартал в отдел общего образования.
Охренеть просто pic.twitter.com/7b3uXpczL3— Leonid Volkov (@leonidvolkov) November 1, 2017
Документ подписан заместителем директора департамента образования Владимирской области Еленой Запрудновой. Рекомендации адресованы руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (речь идет о городских и районных отделах образования).