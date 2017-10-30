«Вас подписывают на революционные действия». Школьников в Нижегородской области отчитали за участие в группе против повышения цен на проезд

Учителя школы № 40 в Дзержинске (Нижегородская область) попросили учеников выйти из группы «ВКонтакте», которая создана для борьбы против повышения цен на проезд в городском транспорте.

В разговоре с учениками 11 класса одна из учителей заявила, что школьников «подписывают на революционные действия». Она назвала учеников баранами, которые не разбираются, в какую группу вступают. Учитель сообщила, что «эта группа на примете» у ФСБ, а фамилии школьников «кое-где находятся».

Школьники заметили в разговоре, что не совершают ничего противоправного, и сослались на Конституцию. «В Конституции у нас много что написано», — ответила учитель.

Учитель запугивает старшеклассников, вступивших в группу против повышения цен на проезд в Дзержинске Koza Press

В группе «Дзержинск против роста цен на проезд» сообщается, что в других школах ученики также сталкиваются с давлением.

«Школьников, состоящих в нашей группе, либо обзванивают классные руководители, либо вызывают в образовательные организации вместе с родителями. Подростков заставляют под угрозой административной ответственности убрать репосты, дающие информацию о протесте, и выйти из сообщества», — говорится в группе.

В Дзержинске крупнейшие перевозчики подняли цены на проезд в транспорте с 18 до 25 рублей. Ожидается, что с 1 ноября подорожает и проезд в муниципальных автобусах.