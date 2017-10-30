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Представители арт-сообщества рассказали о сексуальных домогательствах. Открытое письмо подписали 150 человек

The Guardian
10:14, 30 октября 2017
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Более 150 галеристов, художников, кураторов и директоров музеев подписали открытое письмо, в котором говорится о широко распространенных в художественной среде сексуальных домогательствах.

«Мы не удивляемся, когда кураторы предлагают выставки или поддержку в обмен на сексуальные услуги. Мы не удивляемся, когда встреча с коллекционером или потенциальным спонсором становится сексуальным предложением, — говорится в письме. — Злоупотребление властью не вызывает удивления».

Авторы письма указывают, что «многие институты и отдельные лица, обладающие властью в мире искусства, в теории поддерживают феминизм и справедливость, особенно если это приносит им дополнительную прибыль, но на практике сохраняют сексистские нормы».

Под письмом поставили свои подписи более 150 влиятельных представителей художественной общественности, в том числе фотограф Синди Шерман, художница Хелен Мартен, получившая в 2016 году премию Тернера, а также главный куратор Музея современного искусства «Гараж» в Москве Кейт Фаул.

Письмо представителей арт-сообщества, сопровождающееся хэштегом #notsurprised, широко разошлось в соцсетях. После чего подписи под ним поставили еще около двух тысяч человек.

Открытое письмо представителей арт-сообщества, как сообщили его авторы, появилось на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес издателя журнала Artforum Найта Ландесмана. В отношении Ландесмана начато расследование о домогательствах как минимум к девяти женщинам. В среду, 25 октября, он ушел в отставку.
В начале октября в американских СМИ были опубликованы расследования о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и другим женщинам, работающим в киноиндустрии. О домогательствах со стороны Вайнштейна публично объявили около 50 женщин, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу.
Обвинения в адрес Вайнштейна спровоцировали флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали рассказывать о сексуальных домогательствах. В сексуальных домогательствах, в частности, заподозрили известного фотографа Терри Ричардсона. Издательство Conde Nast объявило, что отказывается от дальнейшего сотрудничества с Ричардсоном.

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