Представители арт-сообщества рассказали о сексуальных домогательствах. Открытое письмо подписали 150 человек

Более 150 галеристов, художников, кураторов и директоров музеев подписали открытое письмо, в котором говорится о широко распространенных в художественной среде сексуальных домогательствах.

«Мы не удивляемся, когда кураторы предлагают выставки или поддержку в обмен на сексуальные услуги. Мы не удивляемся, когда встреча с коллекционером или потенциальным спонсором становится сексуальным предложением, — говорится в письме. — Злоупотребление властью не вызывает удивления».

Авторы письма указывают, что «многие институты и отдельные лица, обладающие властью в мире искусства, в теории поддерживают феминизм и справедливость, особенно если это приносит им дополнительную прибыль, но на практике сохраняют сексистские нормы».

Под письмом поставили свои подписи более 150 влиятельных представителей художественной общественности, в том числе фотограф Синди Шерман, художница Хелен Мартен, получившая в 2016 году премию Тернера, а также главный куратор Музея современного искусства «Гараж» в Москве Кейт Фаул.

Письмо представителей арт-сообщества, сопровождающееся хэштегом #notsurprised, широко разошлось в соцсетях. После чего подписи под ним поставили еще около двух тысяч человек.