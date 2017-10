Vogue, GQ и Vanity Fair отказались работать с фотографом Терри Ричардсоном. Его обвиняли в домогательствах на съемках

В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В частности, в домогательствах и сексуальном насилии его обвинили Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Азия Ардженто.

Обвинения в адрес Вайнштейна спровоцировали флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали рассказывать о сексуальных домогательствах.