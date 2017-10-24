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Vogue, GQ и Vanity Fair отказались работать с фотографом Терри Ричардсоном. Его обвиняли в домогательствах на съемках

The Daily Telegraph
06:45, 24 октября 2017
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Журналы издательства Conde Nast, которое выпускает, помимо прочих, Vogue, GQ, Glamour и Vanity Fair, отказались от работы с фотографом Терри Ричардсоном.

В сообщении, которое распространяется среди издательства, говорится, что все издания Conde Nast должны прекратить заказывать съемки у Ричардсона и отказаться от уже заказанных фотосессий фотографа. Письмо отправлено Джеймсом Вулхаусом, исполнительным вице-президентом Conde Nast. Почему именно принято такое решение, не сообщается.

Терри Ричардсон известен откровенными съемками с участием ведущих моделей и актрис, также он неоднократно снимал видеоклипы. Несколько моделей утверждали, что Ричардсон домогался до них на съемках, но он отрицал эти обвинения и утверждал, что все, что происходило на съемочной площадке, было по обоюдному согласию.

В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В частности, в домогательствах и сексуальном насилии его обвинили Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Азия Ардженто.
Обвинения в адрес Вайнштейна спровоцировали флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали рассказывать о сексуальных домогательствах.

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