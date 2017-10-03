Вице-президент канала CBS уволена за комментарии о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе

Телеканал CBS уволил своего старшего вице-президента Хэйли Гефтман-Голд за комментарии в фейсбуке о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

Гефтман-Голд написала, что не испытывает сочувствия к погибшим, так как посетители фестиваля кантри-музыки, по которым стрелял Стивен Пэддок, скорее всего были сторонниками Республиканской партии — «республиканцами со стволами».

Комментарии Гефтман-Голд, которые в настоящий момент недоступны в фейсбуке, вызвали широкий резонанс. В частности, в соцсетях были сформированы несколько групп с требованием уволить ее с поста вице-президента и запущен сбор подписей под соответствующей онлайн-петицией.

Руководство CBS назвало комментарии Гефтман-Голд «абсолютно неприемлемыми» и противоречащими политике канала. «Наши сердца с жертвами стрельбы в Лас-Вегасе и членами их семей», — подчеркивается в заявлении CBS.