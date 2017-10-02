«Исламское государство» взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Террористы «Исламского государства» объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «много месяцев назад». Об этом со ссылкой на аффилированного с ИГ агентство «Амак» пишет мониторинговая группа SITE.

Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.