«Исламское государство» взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Террористы «Исламского государства» объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «много месяцев назад». Об этом со ссылкой на аффилированного с ИГ агентство «Амак» пишет мониторинговая группа SITE.
Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.
Нападение в Лас-Вегасе произошло вечером 1 октября (утром 2 октября по Москве). По версии следствия, Пэддок открыл огонь из окна отеля по проводимому рядом концерту кантри-музыки. Погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 406 получили ранения.
Сам Пэддок застрелился до прихода полиции. При нем нашли более десятка единиц оружия.