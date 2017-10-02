истории

Самое крупное массовое убийство в истории США В Лас-Вегасе пенсионер открыл беспорядочный огонь по посетителям кантри-фестиваля. Убиты не менее 50 человек

Meduza
11:23, 2 октября 2017

David Becker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Стрельба

Стрелок-одиночка вечером 1 октября открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Преступник находился в номере отеля и казино «Мандалай Бэй» на 32 этаже и стрелял из окна. Чем он был вооружен, пока официально не сообщается, но, судя по рассказам очевидцев, это было автоматическое оружие.

Мужчина стрелял несколько минут практически без перерыва по толпе, собравшейся в нескольких сотнях метров от отеля на кантри-фестиваль Route 91 Harvest на Лас-Вегас-Стрип. Общее число посетителей фестиваля, который был устроен на одной из самых известных улиц Лас-Вегаса, составило до 30 тысяч человек. После первых выстрелов началась паника; сообщалось также, что огонь ведется из разных мест на Лас-Вегас-Стрип, но эти сведения не получили подтверждения.

Погибли не менее 50 человек, еще 406 получили различные ранения. Это самое крупное массовое убийство в истории США. Первоначально сообщалось, что жертвами беспорядочной стрельбы стали только два человека, однако вскоре выяснилось, что их в разы больше. Сам преступник застрелился — его нашли бойцы спецназа SWAT, предварительно подорвавшие дверь в номер. Там обнаружили более десяти единиц оружия. Среди погибших — два полицейских, которые в момент стрельбы не работали и пришли на концерт послушать музыку. Еще двое полицейских, получивших ранения, находились при исполнении.

Опубликовано Lindsay Lee 1 октября 2017 г.

Когда началась стрельба, на сцене фестиваля выступал кантри-певец Джейсон Элдин. Он не пострадал, как и другие музыканты. По словам Элдина, то, что он увидел, было «за гранью ужаса».

В Лас-Вегасе произошла стрельба. Есть многочисленные раненые
Meduza

Преступник

Личность преступника установлена. Стрелял 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в окрестностях города. Он никогда не попадал в поле зрения полиции; откуда у него автоматическое оружие, неизвестно.

28 сентября Пэддок снял номер в «Мандалай Бэй» вместе с жительницей Невады азиатского происхождения, 62-летней Марилу Дэнли. В каких отношениях они состояли, также не сообщается. Спустя несколько часов после стрельбы полиции удалось разыскать женщину. Кроме того, обнаружены два автомобиля, принадлежащих Пэддоку.

О причинах происшедшего ничего неизвестно. Убийца не выдвигал никаких требований; нет сведений о его причастности к террористическим или экстремистским группировкам. При этом полиция называет его убийцей-одиночкой и исключает связь массового убийства с терроризмом.

Читайте также

Павел Борисов

Павел Борисов

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме