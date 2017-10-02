Самое крупное массовое убийство в истории США В Лас-Вегасе пенсионер открыл беспорядочный огонь по посетителям кантри-фестиваля. Убиты не менее 50 человек

Стрельба

Стрелок-одиночка вечером 1 октября открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Преступник находился в номере отеля и казино «Мандалай Бэй» на 32 этаже и стрелял из окна. Чем он был вооружен, пока официально не сообщается, но, судя по рассказам очевидцев, это было автоматическое оружие.

Мужчина стрелял несколько минут практически без перерыва по толпе, собравшейся в нескольких сотнях метров от отеля на кантри-фестиваль Route 91 Harvest на Лас-Вегас-Стрип. Общее число посетителей фестиваля, который был устроен на одной из самых известных улиц Лас-Вегаса, составило до 30 тысяч человек. После первых выстрелов началась паника; сообщалось также, что огонь ведется из разных мест на Лас-Вегас-Стрип, но эти сведения не получили подтверждения.

HORRIFIC SCENE: Do not let this be called anything else but DOMESTIC TERRORISM. AP reports 2dead 13critical & dozens injured. #MandalayBay pic.twitter.com/q7faKkCPpN — Eduardo Samaniego (@EduSamani) October 2, 2017

Погибли не менее 50 человек , еще 406 получили различные ранения. Это самое крупное массовое убийство в истории США . Первоначально сообщалось, что жертвами беспорядочной стрельбы стали только два человека, однако вскоре выяснилось, что их в разы больше. Сам преступник застрелился — его нашли бойцы спецназа SWAT, предварительно подорвавшие дверь в номер. Там обнаружили более десяти единиц оружия. Среди погибших — два полицейских, которые в момент стрельбы не работали и пришли на концерт послушать музыку. Еще двое полицейских, получивших ранения, находились при исполнении.

Когда началась стрельба, на сцене фестиваля выступал кантри-певец Джейсон Элдин. Он не пострадал, как и другие музыканты. По словам Элдина, то, что он увидел, было «за гранью ужаса».

В Лас-Вегасе произошла стрельба. Есть многочисленные раненые Meduza

Преступник

Личность преступника установлена . Стрелял 64-летний белый мужчина Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в окрестностях города. Он никогда не попадал в поле зрения полиции; откуда у него автоматическое оружие, неизвестно.

28 сентября Пэддок снял номер в «Мандалай Бэй» вместе с жительницей Невады азиатского происхождения, 62-летней Марилу Дэнли. В каких отношениях они состояли, также не сообщается. Спустя несколько часов после стрельбы полиции удалось разыскать женщину. Кроме того, обнаружены два автомобиля, принадлежащих Пэддоку.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017