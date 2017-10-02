ФБР: между стрельбой в Лас-Вегасе и террористической организацией «нет связи». Ответственность за нападение брало ИГ

Глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз на пресс-конференции заявил, что «нет связи» между стрельбой в этом городе и международной террористической организацией.

Ранее 2 октября ответственность за нападение в Лас-Вегасе, где, по последним данным погибли 58 человек, взяло на себя «Исламское государство».

Вечером 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителем концерта в Лас-Вегасе. Он вел огонь с 32-го этажа расположенной неподалеку гостиницы. Пэддок успел совершить самоубийство до того, как к нему в номер зашли полицейские.

Родственники Пэддока рассказали, что тот часто бывал в Лас-Вегасе, где играл в казино и ходил на концерты. Также стало известно о его охотничьей лицензии, выданной на Аляске. По данным The Washington Post, у Стивена Пэддока есть летная лицензия и два самолета.