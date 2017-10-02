Последствия стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Фотографии

Вечером 1 октября американский пенсионер Стивен Пэддок открыл окно в гостиничном номере на 32 этаже в Лас-Вегасе — и начал стрелять в посетителей кантри-фестиваля. Он успел выпустить несколько обойм, прежде чем его самого убили полицейские. Изначально сообщалось всего о двух погибших, однако затем число жертв начало стремительно расти — уже через несколько часов власти объявили, что погибли не менее 50 человек.