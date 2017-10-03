Программа «Вести недели» получила ТЭФИ. Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером

Интерфакс
17:30, 3 октября 2017
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Программа «Вести недели» Дмитрия Киселева получила телевизионную премию ТЭФИ за 2017 год в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа».

Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева.

В номинации «Информационная программа» победила программа «Время» (Первый канал).

Программа «Вести недели» стала лауреатом ТЭФИ в четвертый раз в своей истории. За время, что ее ведет Дмитрий Киселев, программу наградили во второй раз.

Что показывают в «Вестях недели»

Для Владимира Соловьева премия ТЭФИ стала второй в карьере — его уже награждали как лучшего интервьюера в 2005 году.

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