«Дети, пришлите мне 20 копеек». Владимир Соловьев спародировал Алексея Навального на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьев спародировал оппозиционера Алексея Навального, который недавно опубликовал документы о его недвижимости в России и за рубежом. В новой программе Бориса Корчевникова на «России 1» он пошутил о том, что Навальный собирает деньги на предвыборную кампанию.

Соловьев — Навальный Wo0h0o

В той же программе Соловьев заявил, что патриотизм — «это не подписка о невыезде» и напомнил: даже патриот Николай Гоголь длительное время провел в Италии. Как отмечает издание TJournal, за всю часовую программу Навального не назвали по имени.

28 сентября 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы на недвижимость Соловьева: московские квартиры, дачу под Переделкино и виллу в Италии. Про них было известно и раньше — в этот раз ФБК снял итальянскую виллу с воздуха.

Квартиры, дача и итальянская вилла Владимира Соловьева Алексей Навальный

В тот же день Владимир Соловьев ответил на публикацию Фонда борьбы с коррупцией.