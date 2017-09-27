В Москве эвакуировали редакцию «Новой газеты»

Meduza
11:15, 27 сентября 2017
Надежный источник

В Москве из-за анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали офисное здание по адресу Потаповский переулок, 3. В частности, там находится редакция «Новой газеты».

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова рассказала «Медузе», что об эвакуации объявили владельцы здания.

Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что из здания вывели около 500 человек.

В десятках городов России с 10 сентября продолжаются массовые эвакуации людей из торговых центров, университетов, административных зданий и кинотеатров в связи с анонимными звонками о якобы заложенных бомбах. Ни одного взрывного устройства найдено не было.
МЧС объявила, что массовые эвакуации не связаны с учениями. ФСБ, по информации газеты «Ведомости», распорядилась не давать официальных комментариев о причинах эвакуаций.
16 сентября «Интерфакс» сообщил со ссылкой на неназванный источник, что на причастность к анонимным звонкам проверяют 27-летнего жителя Ставропольского края. Его знакомый рассказал, что подозреваемый после окончания учебы в техникуме связи уехал в Сирию.

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