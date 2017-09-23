Северную Корею заподозрили в проведении нового ядерного испытания

Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории КНДР, эпицентр которого находился в районе ядерного полигона Северной Кореи.

В сообщении, распространенном Сейсмологическим управлением Китая, говорится, что землетрясение, магнитудой 3,4, могло быть вызвано проведенным на полигоне испытанием ядерной бомбы.

Власти Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию о возможном ядерном испытании, однако пока имеющиеся в их распоряжении данные позволяют предположить, что зафиксированное землетрясение носило природный характер.