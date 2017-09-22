Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане

Reuters
05:29, 22 сентября 2017
Надежный источник

КНДР может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы, прозвучавшие во время выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо.

По словам Ли Ен Хо, рассматривается возможность проведения испытаний «мощнейшей бомбы». При этом глава МИД Северной Кореи, который в ближайшее время также должен выступить в ООН, подчеркнул, что ему неизвестны точные планы лидера КНДР Ким Чен Ына.

Власти Японии — единственной страны, которая может пострадать от испытаний северокорейской водородной бомбы, назвали планы КНДР абсолютно неприемлемыми.

Сам Ким Чен Ын, комментируя выступление Трампа в ООН, назвал президента США «психически ненормальным» и пообещал, что Северная Корея предпримет «небывало жесткие меры» и заставит его «дорого заплатить» за угрозы.

Президент США Дональд Трамп, выступая с первой речью в ООН, пригрозил уничтожить Северную Корею в случае, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов, а также называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой», ведущим свою страну к гибели.
О создании водородной бомбы Северная Корея объявила в начале сентября. Американские и южнокорейские военные предполагают, что первое испытание такого оружия было проведено 3 сентября.
Также за последние несколько месяцев КНДР неоднократно проводила испытания баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки или водородные бомбы.

Ядерная программа Северной Кореи

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