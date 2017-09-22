Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане

КНДР может провести испытания водородной бомбы в Тихом океане в ответ на угрозы, прозвучавшие во время выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо.

По словам Ли Ен Хо, рассматривается возможность проведения испытаний «мощнейшей бомбы». При этом глава МИД Северной Кореи, который в ближайшее время также должен выступить в ООН, подчеркнул, что ему неизвестны точные планы лидера КНДР Ким Чен Ына.

Власти Японии — единственной страны, которая может пострадать от испытаний северокорейской водородной бомбы, назвали планы КНДР абсолютно неприемлемыми.

Сам Ким Чен Ын, комментируя выступление Трампа в ООН, назвал президента США «психически ненормальным» и пообещал, что Северная Корея предпримет «небывало жесткие меры» и заставит его «дорого заплатить» за угрозы.