Мединский: Мейерхольда расстреляли по политическим причинам, Серебренникова задержали по экономическим

Министр культуры Владимир Мединский назвал некорректным сравнение дела режиссера Кирилла Серебренникова с расстрелом Всеволода Мейерхольда в 1940 году. Так он ответил на вопрос о параллелях, которые проводят другие деятели искусства, в интервью французской газете Le Figaro.

«Мейерхольда арестовали по политическим причинам и расстреляли. Серебренникова же отправили под домашний арест по экономическим причинам. Сейчас есть такие, кто вспоминает даже преследование [поэта Александра] Пушкина. Конечно, фантазии творческих людей нет предела, но надо понимать разницу», — заявил Мединский.

Он заверил, что в деле Серебренникова нет политики, а в России действует свобода самовыражения.