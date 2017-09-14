Мединский: Мейерхольда расстреляли по политическим причинам, Серебренникова задержали по экономическим
Министр культуры Владимир Мединский назвал некорректным сравнение дела режиссера Кирилла Серебренникова с расстрелом Всеволода Мейерхольда в 1940 году. Так он ответил на вопрос о параллелях, которые проводят другие деятели искусства, в интервью французской газете Le Figaro.
«Мейерхольда арестовали по политическим причинам и расстреляли. Серебренникова же отправили под домашний арест по экономическим причинам. Сейчас есть такие, кто вспоминает даже преследование [поэта Александра] Пушкина. Конечно, фантазии творческих людей нет предела, но надо понимать разницу», — заявил Мединский.
Он заверил, что в деле Серебренникова нет политики, а в России действует свобода самовыражения.
Серебренников был задержан в августе, его поместили под домашний арест. Режиссера обвиняют в мошенничестве с государственными средствами, которые ему выделили на театральные постановки.
Против Серебренникова дала показания главный бухгалтер его театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева. Сам режиссер отрицает вину в хищении и говорит, что не имел отношения к хозяйственной деятельности.
Режиссер Всеволод Мейерхольд был арестован в Ленинграде в 1939 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. После пыток он подписал признание, его расстреляли.