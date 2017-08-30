Актрисе Чулпан Хаматовой 30 августа вручили знак почетного гражданина Казани. На церемонии она выступила с короткой речью, в которой назвала несправедливым и незаконным домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. «Медуза» публикует видео выступления актрисы.

Чулпан Хаматова о Серебренникове Meduza Project

Недавно произошло грустнейшее трагическое событие, под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг. Совершенно, на мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно. И я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове.