истории
«Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг. Мне очень страшно». Чулпан Хаматова — о Кирилле Серебренникове
Актрисе Чулпан Хаматовой 30 августа вручили знак почетного гражданина Казани. На церемонии она выступила с короткой речью, в которой назвала несправедливым и незаконным домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. «Медуза» публикует видео выступления актрисы.
Недавно произошло грустнейшее трагическое событие, под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг. Совершенно, на мой взгляд, несправедливо, незаконно. Мне очень страшно. И я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове.