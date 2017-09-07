истории

#мойдругкириллсеребренников: стихийный флешмоб в поддержку режиссера «Гоголь-центр» и другие поздравляют Серебренникова с днем рождения

Meduza
11:07, 7 сентября 2017
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7 сентября — день рождения художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, который с 23 августа находится под домашним арестом. Его обвиняют «в организации хищения бюджетных средств», направленных на театральный проект «Платформа». По случаю дня рождения Серебренникова в фейсбуке начался стихийный флешмоб — пользователи выкладывают фотографии режиссера и пишут ему поздравления с хэштегом #мойдругкириллсеребренников. «Гоголь-центр» специально для своего художественного руководителя снял видео.

С днём рождения, КС!
GOGOL-Centеr

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