мойдругкириллсеребренников: стихийный флешмоб в поддержку режиссера «Гоголь-центр» и другие поздравляют Серебренникова с днем рождения

7 сентября — день рождения художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, который с 23 августа находится под домашним арестом. Его обвиняют «в организации хищения бюджетных средств», направленных на театральный проект «Платформа». По случаю дня рождения Серебренникова в фейсбуке начался стихийный флешмоб — пользователи выкладывают фотографии режиссера и пишут ему поздравления с хэштегом #мойдругкириллсеребренников. «Гоголь-центр» специально для своего художественного руководителя снял видео.