Банк «Открытие» возглавил Михаил Задорнов из ВТБ24

Михаил Задорнов, руководящий ВТБ24, согласился принять предложение ЦБ и возглавить банк «Открытие». Об этом объявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Бизнес-модель «Открытия» можно «вылечить и починить» и развивать банк дальше, подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также сообщила, что негативный эффект от санации банка «Открытие» на финансовую систему «был минимальным». Оттока вкладов из других банков не было, а рынок акций, по ее словам, «практически не отреагировал на это событие».

Кроме того, Набиуллина объявила, что Центробанк намерен оспорить выплату бонусов руководству «Открытия», начисленных в первой половине 2017 года. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться, в том числе, как вывод активов, заявила глава ЦБ.