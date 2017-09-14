Банк «Открытие» возглавил Михаил Задорнов из ВТБ24

Интерфакс
07:15, 14 сентября 2017
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Михаил Задорнов, руководящий ВТБ24, согласился принять предложение ЦБ и возглавить банк «Открытие». Об этом объявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Бизнес-модель «Открытия» можно «вылечить и починить» и развивать банк дальше, подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также сообщила, что негативный эффект от санации банка «Открытие» на финансовую систему «был минимальным». Оттока вкладов из других банков не было, а рынок акций, по ее словам, «практически не отреагировал на это событие».

Кроме того, Набиуллина объявила, что Центробанк намерен оспорить выплату бонусов руководству «Открытия», начисленных в первой половине 2017 года. Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться, в том числе, как вывод активов, заявила глава ЦБ.

О том, что Задорнову предложено возглавить банк «Открытие», о санации которого ЦБ объявил в конце августа, ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. Задорнов, сообщали тогда собеседники издания, должен будет выполнять функции антикризисного менеджера в «Открытии». При этом в ВТБ сообщили, что Задорнов не планирует покидать банк. Михаил Задорнов возглавляет ВТБ 24 с 2005 года.
ЦБ объявил о санации банковской группы «Открытие» 29 августа. Финансовое оздоровление группы планируется проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что после завершения процедуры санации как минимум 75 процентов банковской группы перейдет к ЦБ.
На спасение всей банковской группы «Открытие», которая, в числе прочего, занималась санацией банка «Траст», потребуется, по оценкам представителей руководства ЦБ, до 400 миллиардов рублей.

Санация «Открытия»

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