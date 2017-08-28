Главе ВТБ-24 предложили возглавить ФК «Открытие»

Руководителю банка ВТБ-24 Михаилу Задорнову предложили возглавить ФК «Открытие» в качестве антикризисного менеджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, инициатором такого предложения стал Центробанк. Задорнов, пишет газета, пообещал дать ответ в течение недели. В случае согласия в его задачи войдет процесс по восстановлению.

В пресс-службе ВТБ заявили, что Задорнов банк не покидает и готовится стать первым заместителем правления ВТБ после того, как эта финансовая организация в ближайшее время объединится с ВТБ-24.