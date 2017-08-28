Главе ВТБ-24 предложили возглавить ФК «Открытие»
Руководителю банка ВТБ-24 Михаилу Задорнову предложили возглавить ФК «Открытие» в качестве антикризисного менеджера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, инициатором такого предложения стал Центробанк. Задорнов, пишет газета, пообещал дать ответ в течение недели. В случае согласия в его задачи войдет процесс по восстановлению.
В пресс-службе ВТБ заявили, что Задорнов банк не покидает и готовится стать первым заместителем правления ВТБ после того, как эта финансовая организация в ближайшее время объединится с ВТБ-24.
«Если в ВТБ 24 он был полноценным главой, то в головном ВТБ будет лишь одним из трех первых зампредов правления, — говорит собеседник „Ъ“, близкий к ВТБ 24.— Кроме того, в ВТБ ему отведена роль куратора операционных, финансовых и кадровых вопросов, в то время как он всегда руководил бизнесом». В «ФК Открытие» топ-менеджеру предлагают пост предправления (сейчас его занимает Евгений Данкевич), отмечают собеседники «Ъ». Связаться с Евгением Данкевичем «Ъ» не удалось.