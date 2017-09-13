Совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» подало в суд на «дочку» «Ростеха», поставившую турбины в Крым
Совместное предприятие Siemens и компании «Силовые машины» подало иск в арбитражный суд к дочерней компании «Ростеха» «Технопромэкспорт».
Иск «Сименс технологии газовых турбин» к ОАО и ООО «Технопромэкспорт», сообщается в картотеке Арбитражного суда Москвы, был подан 8 сентября. Подробности искового заявления пока не разглашаются.
Компания «Технопромэкспорт», входящая в «Ростех», приобрела в 2015 году четыре газовые турбины Siemens. Было объявлено, что турбины предназначены для строящейся электростанции в Тамани, но к лету 2017 года оборудование оказалось в Крыму.
Европейским компаниям, в том числе и Siemens, действующие санкции запрещают поставлять в Крым оборудование для электроэнергетики.
В июле Siemens подала в Арбитражный суд Москвы иск против компании «Технопромэкспорт» и петербургского совместного предприятия «Сименс технологии газовых турбин». В рамках иска Siemens просила суд наложить обеспечительный арест на турбины, но получила отказ.