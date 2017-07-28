В России признали, что турбины Siemens попали в Крым. Но не сразу
В начале июля агентство Reuters сообщило, что российская дочка «Ростеха» — компания «Технопромэкспорт» — в обход санкций поставила в Крым турбины Siemens. Турбины предназначались для электростанции в Тамани, но оказались на полуострове. В России далеко не сразу признали, что турбины Siemens действительно оказались в Крыму. Вот как информацию Reuters комментировали в России.
6 июля, «Ростех»
Для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым «Технопромэкспорт» планировало поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был. В текущих обстоятельствах «Технопромэкспорт» был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка.
10 июля, Дмитрий Песков
В Крыму устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов.
28 июля, «Технопромэкспорт»
На сегодняшний день турбины [закупленные у Siemens] прошли модернизацию, и специфицированы по характеристикам под [некий] проект.
28 июля, РБК
Дочерняя структура «Ростеха» «Технопромэкспорт», купившая газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия немецкой компании и «Силовых машин», подтвердила факт их модернизации и поставки в Крым.